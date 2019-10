Gattinoni & Co, il segmento grandi eventi cresce del 3%

18/10/2019 10:50

Gattinoni & Co nel primo semestre ha realizzato 360 eventi, le previsioni sono di superare i 718 eventi siglati nel 2018. Nel segmento Grandi Eventi l’aumento del primo semestre è stato del 3% sull’anno precedente, per numeri e fatturato. Si tratta di una crescita commerciale e creativa per la divisione Mice del Gruppo Gattinoni (che raggruppa le business unit Incentive&Event, Communication, Healthcare e Made in Italy).

Dopo le case history comunicate in primavera, il periodo giugno-novembre 2019 è contrassegnato dall’acquisizione e realizzazione di eventi di grandi proporzioni. Nel mese di giugno l’agenzia ha organizzato due grandi eventi a Ibiza per Fideuram e, a seguire, per GreenVision. Un’operazione di back to back gestita da Gattinoni che si è aggiudicata entrambi i progetti grazie a un lavoro di contrattazione con compagnie aeree e fornitori alberghieri, oltre al valore aggiunto di attività e personalizzazioni costruite ad hoc sulle diverse esigenze delle due aziende committenti.

Fideuram ha voluto ambientare la convention annuale nell’isola, per celebrare gli 800 promotori più performanti.

L’azienda ottica GreenVision ha scelto una convention allargata: fra i 650 partecipanti al viaggio c’erano le famiglie dei rivenditori, soci, partner e rilevanti aziende del settore. Lavoro e momenti conviviali si sono alternati nell’isola delle Baleari; la gestione delle escursioni per così tante persone è stata un’altra grande sfida. Così come quella che Gattinoni ha colto, portando in Sardegna al Tanka Village Resort oltre 900 rappresentanti del mondo Confcommercio.

A novembre, invece, una nota azienda del mondo cosmetico sarà a Milano con l'evento che prevede oltre 4.000 invitati. Lo scopo è presentare le tendenze 2020 con scenografie impattanti, show, performance e ospiti d’eccezione. Gattinoni si occuperà della logistica - far arrivare a Milano migliaia di persone –, ma anche della parte contenuti: dalla scelta degli artisti al palcoscenico, dalla regia ai video che accenderanno le passerelle della location dedicata all’evento.

Sono, inoltre, numerose le aziende repeater che si affidano al gruppo, come Tupperware, che organizza con Gattinoni due convention all’anno.

“I Grandi Eventi sono la nostra quotidianità, la sfida e lo stimolo di cui ci alimentiamo - commenta Silvia Pozzi, chief logistics officer -. Implicano una grande capacità organizzativa da parte dell’azienda, alla base della buona riuscita. Come gruppo ci poniamo come referente in grado di assolvere alla parte creativa quanto a quella logistica e organizzativa. Nel primo semestre del 2019 siamo cresciuti del 3% nei grandi eventi, ma per i prossimi anni abbiamo un piano di crescita a doppia cifra”.

Enzo Vitale, direttore vendite Mice, aggiunge: “Tutti gli eventi sono stimolanti, ma i Grandi Eventi sono l’apice per tutto il nostro staff. Coinvolgono così tante persone che implicano la creazione di team ad hoc, segreterie organizzative, gruppi operativi, staff in loco. E in questo processo rappresentano il parametro con cui misurare il livello della nostra crescita”.