Land of Fashion e Martini: in mostra la pubblicità come percorso di stile

L’esposizione è incentrata sulle grandi firme della cartellonistica pubblicitaria tra fine Ottocento e gli anni Settanta, a cui Martini & Rossi affidò il compito di raccontare il brand attraverso arte e creatività





Il legame territoriale di respiro internazionale che accomuna Land of Fashion e Martini si accende con un’iniziativa che coinvolgerà le cinque shopping destination presenti nel portfolio di Land of Fashion. Cinque realtà che accolgono ogni anno oltre 17 milioni di visitatori.

Partirà dal Mantova Outlet Village la rassegna “Mondo Martini: la pubblicità come percorso di stile”, in mostra da oggi, 20 ottobre, fino al 1°dicembre. Si tratterà di un’esposizione incentrata sulle grandi firme della cartellonistica pubblicitaria tra fine Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, a cui Martini & Rossi affidò il compito di raccontare il brand attraverso arte e creatività.

Un’opportunità per uno storytelling dedicato al Made in Italy che diventa strumento di promozione per la destinazione Italia, ma anche per le singole realtà locali che diventeranno nei mesi teatro della mostra.

La componente lifestyle che caratterizza i Village di Land of Fashion, ben si presta per accogliere un target trasversale. Chi sceglierà di esplorare Mantova e la Bassa Lombardia, avrà modo di conciliare un’esperienza turistica con lo shopping che con il progetto realizzato in sinergia con Martini – fruibile gratuitamente tutti i giorni dalle 11 alle 19 – si contamina con un tocco di storia e cultura. Attraverso questa iniziativa, il marchio Martini verrà narrato con l’utilizzo di illustrazioni pubblicitarie che ricalcano stili come il liberty e il futurismo, fino ad arrivare alla più moderna tecnica del collage. Oltre venti i soggetti esposti, realizzati ad opera di alcuni dei più grandi nomi italiani e internazionali della cartellonistica pubblicitaria.

"La mostra sulla cartellonistica d’autore di Martini avrà una connotazione tra l’antico e il moderno, caratteristica che accomuna l’esposizione anche ai nostri spazi - sottolinea Luca Zaccomer, direttore marketing di Land of Fashion -. Abituati come siamo in Italia ad essere circondati da opere d'arte antiche, tendiamo a trascurare e svalutare forme di espressione artistica più recenti e non nate con uno scopo artistico prioritario, ed è per questo che dopo aver sostenuto nel corso degli anni diverse iniziative culturali, oggi siamo molto felici di accogliere nei nostri Village una forma diversa di comunicazione, posta tra l’arte e la pubblicità, di cui Martini è stato eccellente soggetto e rappresentante".

"La cartellonistica pubblicitaria - aggiunge Marco Budano, Martini brand home manager - rappresenta una delle tappe più amate dal pubblico in visita ai musei di Casa Martini, a Pessione di Chieri (TO). Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto espositivo proposto da Land of Fashion per aprire il nostro patrimonio culturale a un pubblico vasto, interessato allo stile e alla bellezza. Inoltre, chi fosse incuriosito e volesse scoprire tutte le sorprese che riserva la nostra Brand Home, sarà il benvenuto a Pessione per scoprire il nostro museo e le experience Martini che proponiamo ogni giorno".