Corsica Sardinia Ferries apre le prenotazioni 2020

18/10/2019 16:38

Nell'offerta delle Navi Gialle, focus su servizi di bordo, ascolto del cliente e innovazione

Sono aperte le prenotazioni di Corsica Sardinia Ferries per Sardegna, Corsica, Baleari e Sicilia. Per la Sardegna, oltre alla linea annuale Livorno/Golfo Aranci, sulla quale si intensificheranno i viaggi a partire dalla primavera, fino ad arrivare a tre partenze al giorno in estate, è operativo, tutto l’anno, il collegamento Tolone/Porto Torres, che arriva fino a cinque partenze settimanali, in alta stagione. La Sardegna sarà servita principalmente da navi di tipologia Mega Express.

Per la Corsica sono programmate partenze da Savona-Vado, Livorno, Nizza e Tolone con moderni e veloci Mega Express e comodi e classici Cruise Ferries, con viaggi diurni e notturni. In alta stagione, partenze per Corsica e Sardegna anche dal Porto di Piombino, l’hub più a sud delle Navi Gialle, facilmente raggiungibile dai turisti provenienti dal centro e dal sud Italia.

Per le Baleari, unico collegamento via mare dalla Francia e rotta marittima più vicina all’Italia, sono programmate fino a tre partenze settimanali dal porto di Tolone, in alta stagione. La fitta rete di collegamenti tra la Francia, la Corsica, la Sardegna, la Toscana, la Liguria, l’Isola d’Elba e la Sicilia offrirà la possibilità di collezionare più esperienze in una sola vacanza, magari passando dalla Toscana alla Costa Azzurra, attraverso la Corsica e la Sardegna.

“Qualità dei servizi di bordo, innovazioni, ascolto del cliente e dei suoi bisogni e grande flessibilità strategica sono le prerogative base per un servizio molto competitivo e caratterizzeranno l’offerta delle Navi Gialle, anche per il 2020”, ha commentato Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale di Corsica Sardinia Ferries.