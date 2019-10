Il Friuli Venezia Giulia si aggiudica la sede del workshop b2b di Fvw Medien

22/10/2019 14:10

Un'occasione per la promozione della destinazione e il raggiungimento degli obbiettivi di incentivazione e consolidamento del mercato tedesco

Si terrà dal 3 al 7 dicembre, a Trieste e per la prima volta in Italia il workshop business to business di Fvw Medien (Fremdenverkehrswirtschaft), uno dei principali mass media di riferimento per il settore turistico in Germania. L’evento, che ha un alto livello di visibilità e di risonanza mediatica nel mercato tedesco, è un’occasione imperdibile per la regione e i suoi operatori turistici per far scoprire i suoi punti di forza e le eccellenze del territorio.

PromoTurismoFvg con il supporto di Enit Italia è riuscita ad aggiudicarsi la sede del prossimo convegno e del primo workshop business to business del gruppo media tedesco che, oltre alla pubblicazione di diverse riviste di settore e al portafoglio media digitale, organizza una serie di eventi turistici per incentivare l’incontro tra il mercato tedesco e le destinazioni. L’Italia è la seconda meta turistica più importante per il mercato tedesco ed è proprio per questo motivo che il gruppo ha scelto il nostro Paese e, nello specifico, il Friuli Venezia Giulia come sede dei due eventi.

I circa 40 partecipanti fra agenti di viaggi e rappresentanti di associazioni turistiche tedesche che arriveranno in Friuli Venezia Giulia avranno modo di partecipare a un vero e proprio viaggio incentive. Partiranno con una visita del territorio regionale da Trieste a Grado, passando dal Castello di Miramare e dagli scavi archeologici di Aquileia fino ad arrivare all’appuntamento con l’enogastronomia e la degustazione in Collio delle eccellenze vitivinicole in una delle cantine della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Il programma per gli ospiti proseguirà con la giornata dedicata al congresso, che prevede diversi interventi, tavole rotonde e discussioni sui temi specifici relativi al mercato turistico tedesco e lo speed dating, una serie brevi appuntamenti durante i quali potranno incontrare direttamente gli operatori turistici della regione.

Nello specifico, la rivista Fvw si è affermata come strumento di prima scelta per l’osservazione del mercato turistico, posizionandosi come voce obbiettiva e competente nella ricerca, analisi e valutazione gli avvenimenti e offrendo una base completa di dati e indicazioni per i decision-maker e gli stakeholder del settore.

PromoTurismoFVG vede in questa attività un'occasione per la promozione della destinazione Friuli Venezia Giulia e il raggiungimento degli obbiettivi di incentivazione e consolidamento del mercato tedesco: Fvw è infatti un ottimo veicolo di comunicazione multimediale per le destinazioni in quanto incontra un elevato grado di accettazione da parte del pubblico tedesco e funge da cassa di risonanza a forte impatto promozionale per il mercato del turismo.