Fascia alta e Nord Europa: i target della Toscana

23/10/2019 12:10

L'assessore regionale al turismo, Stefano Ciuoffo, illustra i cambiamenti nell'offerta e parla di diversificazione. Per il 2020 un budget di promozione tra i 6 e i 7 milioni di euro

Da un’offerta generalista improntata al binomio mare e città a una programmazione più strutturata e complessa. E’ l’evoluzione che ha caratterizzato il turismo in Toscana negli ultimi anni e, di riflesso, le ultime edizioni di BuyTuscany. A tracciare il quadro l’assessore regionale al turismo, Stefano Ciuoffo: “Il viaggio si sceglie seguendo un’emozione, una foto, un racconto che sappia coinvolgere e il nostro territorio ha un contesto favorevole”.

La regione sta lavorando per temi, valorizzando prodotti come la neve, le terme, gli Etruschi, “e la risposta – commenta Ciuoffo – è stata un’esplosione di presenze nel territorio”. Quando si parla di Firenze, di abusivismo e di overtourism, l’assessore spiega la volontà di porre un freno a entrambi e parla dell’introduzione del codice identificativo, ma avverte: “Ora occorre un passo in più a livello nazionale: l’obbligo di inserire alla promozione della struttura extralberghiera anche l’indicazione del codice”.

Il piano marketing 2020, intanto, punterà sul tema della fascia alta, con un budget di promozione tra i 6 e i 7 milioni di euro. “Differenziazione è una parola chiave, con una suddivisione in una dozzina di cluster”.

L’estate 2019 (i dati non sono ancora disponibili, ndr) si chiuderà con qualche sofferenza: “Ci ha penalizzato la primavera – avverte Ciuoffo – e per questo abbiamo puntato ad allungare la stagione. Il mercato tedesco ha subito una flessione dovuta a una economia in rallentamento, poi sono mancati un po’ di inglesi. Nel 2020 – annuncia – il mercato target sarà il Nord Europa. Poi coltiveremo anche i flussi provenienti da Giappone, Corea e Cina”.

In Toscana oltre il 50% del turismo è di matrice estera e di questo il 60% riguarda Germania e Paesi Bassi. La regione assiste anche a un forte flusso francese e ad un buon ritorno di spagnoli,

Altro settore che sta esprimendo buoni risultato è quello del Mice, “anche se nel congressuale potremmo fare di più, ma il turismo in Italia – conclude l’assessore – dovrebbe cambiare approccio, avere più cultura d’impresa. E’ un mondo che ha bisogno di tecnologia e di investimenti”. l.d.