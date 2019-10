Nuovo progetto di promozione per Serravalle Scrivia

23/10/2019 17:47

Presentato #ThinkSerravalle, natura, charme e shopping sono le parole d’ordine per il terroir piemontese

Si chiama #ThinkSerravalle, è il nuovo progetto di promozione turistica e di comunicazione del territorio di Serravalle Scrivia. E' stato illustrato alla presenza di Alberto Carbone, sindaco di Serravalle Scrivia, Antonella Parigi, assessore alla Cultura e Turismo Regione Piemonte e Giovanni Ferraris, assessore allo Sport Regione Piemonte, i partner dell’iniziativa – Consorzio Turistico “ledolciterre”, Consorzio Tutela del Gavi, McArthurGlen Serravalle Designer Outlet e Libarna Arteventi – hanno raccontato il progetto che mette a sistema le competenze di ciascuno per valorizzare un territorio ricco di storia e cultura.

Natura, charme e shopping sono le parole d’ordine per il terroir piemontese, che, grazie alle sue bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche, si sta affermando come nuova meta cool del Nord Italia, raccontata in esclusiva per questo progetto, nei suoi punti di maggiore rilievo, dal tratto dell’illustratore Carlo Stanga. Il viaggiatore potrà scegliere il suo percorso preferito tra moda, shopping, arte e cultura, sport, relax e enogastronomia.

Fulcro del territorio è il Serravalle Designer Outlet che da sempre ha contribuito allo sviluppo del territorio attraverso una strategia di rilancio e valorizzazione della zona. L’ultimo slancio è avvenuto con l’ampliamento della struttura nel novembre 2016, accompagnato dall’apertura di uno shop dedicato ai prodotti locali, da giornate dedicate al recruitment delle risorse locali e dall’incremento delle attività rivolte al turismo internazionale (+26% nel 2016).

Gli appassionati di storia potranno indugiare nell’area archeologica di Libarna, autentica città romana, una delle più importanti del Nord Italia, i cui resti fanno presupporre la presenza – già in epoca preromana – di un importante mercato o centro di scambi commerciali, com’è tutt’oggi questa zona. Per i cultori dell’arte e dell’architettura, la strada da percorrere passa attraverso i centri storici dei borghi medioevali della zona, sulle cui vie si affacciano le chiese di costruzione romanica, i palazzi e le ville rinascimentali; prosegue verso le colline, in visita alle dimore signorili che oggi sono sede di importanti aziende vinicole, ai castelli sulla cima di quasi ogni colle, alla Madonna della Guardia che domina dall’alto un panorama unico, fino alla Pinacoteca dei Frati Cappuccini del piccolo centro di Voltaggio. E poi ancora il Forte di Gavi, costruito a più riprese dal XII secolo e trasformato in fortezza, che poteva ospitare una guarnigione di 1000 uomini a difesa di queste terre.

Gusto e ambiente sono gli atout principali delle proposte che hanno nel vino del territorio e nei piaceri della tavola tradizionale il loro centro, in un’esperienza appagante soprattutto a livello sensoriale.

L'offerta turistica del territorio di Serravalle si distingue anche per un percorso sportivo, tra golf, escursionismo, che dalla via del Sale alla scoperta dei santuari sulle vette, potranno sperimentare percorsi naturalistici inediti anche di ultra-trail, voli in aliante. Mentre gli amanti della bicicletta potranno fare un tour in sella sulle orme di Fausto Coppi, lungo le strade sulle quali il campionissimo si allenava.