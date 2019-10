Fiavet Campania-Basilicata scende in campo contro l'abusivismo

28/10/2019 15:38

"Lanciamo una sfida ai furbetti e proponiamo una tavola rotonda, a Matera", annuncia il presidente Ettore Cucari

"Esprimiamo vivo apprezzamento e gratitudine per l’esito dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza nel centro storico e nella zona dei Sassi di Matera, impegnandoci a lanciare un’ulteriore sfida: l’organizzazione di un confronto tra forze dell’ordine, magistratura, Comune, Regione, esperti di diritto e addetti ai lavori con l’obiettivo di stimolare una sempre più stretta e proficua collaborazione contro il dilagante fenomeno dell’abusivismo nel settore turistico". Così Ettore Cucari, presidente di Fiavet Campania-Basilicata, commenta l’operazione che ha portato alla denuncia di tre persone che esercitavano abusivamente l’attività di guida turistica.

"Occorre un impegno sempre più serrato da parte delle forze dell’ordine perché l’abusivismo danneggia gravemente gli operatori in regola, chiamati a districarsi quotidianamente tra le maglie della burocrazia e a fronteggiare continui mutamenti in materia fiscale, lede l’immagine di Matera e della Basilicata e provoca forti ammanchi nelle casse dello Stato – aggiunge Cucari –. Perciò la Fiavet Campania-Basilicata si è già detta disponibile, in pieno accordo con Confcommercio e Confguide, a raccogliere le segnalazioni degli agenti di viaggi in regola con la legge circa le attività illecite poste in essere da soggetti non abilitati, garantendo il pieno anonimato e assumendo l’onere di denunciare il tutto all’autorità giudiziaria".

Sulla vicenda interviene anche Michele Martulli, agente di viaggio iscritto alla Fiavet Campania-Basilicata: "Il fenomeno dell’abusivismo è particolarmente sentito a Matera così come nel resto della Basilicata che, ormai da un anno e mezzo a questa parte, stanno conoscendo un incremento degli arrivi e delle presenze di turisti senza precedenti".

Dopo aver avviato una forte attività di sensibilizzazione di istituzioni e addetti ai lavori sul tema dell’abusivismo, Fiavet Campania-Basilicata propone un’ulteriore iniziativa contro chi eserciti un’attività nel settore turistico in aperta violazione della legge: "Lanciamo una sfida ai furbetti e proponiamo l’organizzazione di una tavola rotonda, a Matera, alla quale dovranno partecipare tutti i soggetti coinvolti nella lotta all’abusivismo – conclude Cucari –. Certe sinergie sono indispensabili per tutelare gli operatori in regola con la legge e rafforzare il trend positivo di cui la Basilicata è protagonista", fa presente Cucari.