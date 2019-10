È scomparso Giuseppe Cassarà

29/10/2019 12:27

Al mondo del turismo verrà a mancare un profondo conoscitore delle dinamiche di sviluppo e una persona di grande integrità morale





La scomparsa di Giuseppe Cassarà, vicepresidente di Federturismo Confindustria, presidente di Federturismo Sicindustria, vicepresidente vicario nazionale di Aidit, l'Associazione Italiana Distribuzione Turistica, e imprenditore nel settore alberghiero, lascia un vuoto in tutta la travel industry.

“La notizia - riporta una nota - ci riempie di grande tristezza. Con lui se ne va uno dei migliori operatori turistici che la Sicilia, e il nostro Paese, hanno avuto il privilegio di avere.

Verrà a mancare un profondo conoscitore del mondo del turismo, una persona di grande integrità morale, un punto di riferimento costante per operatori turistici nazionali e internazionali.

Intendiamo ricordarlo come uomo di talento, esperienza e passione, ma allo stesso tempo concreto, pragmatico e dotato di grande umanità con il quale abbiamo avuto l’onore di lavorare in questi anni di sua vicepresidenza in Federturismo”.

Molte le manifestazioni di cordoglio, prime fra tutte quella di Adv Unite e Aidit, cui si aggiunge GuidaViaggi.