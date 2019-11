Per la Lapponia finlandese intensa stagione di attrattività turistica

01/11/2019 17:33

Per fare il punto sullo stato dell’arte di questa fase il Seminario Internazionale Spirit of Inari

di Gianfranco Nitti





La Lapponia finlandese sta vivendo una intensa stagione di attrattività turistica innescata da fattori di rilevante interesse quali la natura ancora selvaggia del suo ambiente, la comodità dei collegamenti, la passione per sport invernali ed escursioni, la fama acquisita e stabilizzata come dimora ufficiale di Babbo Natale, il gusto dell’esotico legato alle aurore boreali.

Una buona parte di questo boom la sta sperimentando la provincia di Inari, popolata da 7000 abitanti e migliaia di renne, ma con una superficie uguale a quella del Lazio. Per fare il punto sulle prospettive e lo stato dell’arte di questa fase di sviluppo turistico, è stato organizzato il terzo Seminario Internazionale Spirit of Inari (Spirito di Inari) che si è aperto ieri e termina oggi.

Per l’occasione, gruppi di tour operator degli Stati Uniti, Hong Kong, Spagna e Germania ed altri Paesi visitano la Lapponia settentrionale mentre imprenditori della regione turistica di Inari-Saariselkä hanno l'opportunità di incontrarli e confrontarsi su tematiche quali la crescita intelligente: strategia turistica della Lapponia 2020-2023; i fattori di attrazione del Nord visti dai tour operator internazionali e tavola rotonda; le storie di successo artiche di imprenditori in Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, ma anche come il turismo viene trasformato dalla digitalizzazione. Oltre alla presentazione del nuovo progetto "Smoothly into artic life" (con delicatezza nella vita artica). Si fa il punto sull'autunno artico e sulle nuove stagioni nei mercati internazionali; sui viaggi di lusso e le tendenze future nel turismo. Gli eventi sono organizzati in cooperazione tra Inari Municipal Business & Development Nordica e Inari-Saariselkä Tourism Ltd. presso il Sámi Cultural Center Sajos ad Inari.