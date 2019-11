Convention Bureau Roma e Lazio cresce ancora

07/11/2019 10:36

A due anni dalla sua costituzione, il consorzio passa da 39 membri a 143, con 15 nuove adesioni di diverse tipologie

Il Convention Bureau Roma e Lazio (Cbrel) arricchisce la propria compagine societaria con ulteriori 15 nuove adesioni. A soli due anni dalla sua costituzione, il consorzio passa da 39 membri a 143. “Una crescita frutto di un costante impegno quotidiano che ci stimola a migliorare e a pianificare meglio futuro sviluppi della nostra attività di promozione del territorio con la sua capacità di offerta nel Mice”, ha sottolineato il presidente, Onorio Rebecchini.

I nuovi soci appartengono a diversi settori economici del territorio. Spicca il Teatro dell’Opera di Roma, cuore della musica lirica assieme al grande Teatro Olimpico, da sempre protagonista di eventi nel settore corporate. Nuove possibilità con l’ingresso di Aci Vallelunga, per soddisfare una domanda di esperienze in ambito motori, parte integrante della visione dell’Italian Style.

Continua l’ingresso di nomi dell’enogastronomia locale e di quella internazionale con il marchio Eataly, attivo nella sua sede della Capitale, specializzata in degustazioni a km zero, show cooking e cooking class. Aderiscono anche due dei più grandi attori del catering: Magnolia e Le Voilà Banqueting,

In ambito di hosting alberghiero, il Convention Bureau Roma e Lazio annovera nella propria compagine A.Roma lifestyle Hotel, un caposaldo nella storia dell’eleganza e della Dolce Vita, il Baglioni Hotel Regina, l'hotel prediletto dalle star internazionali e noto nel mondo del jet set Residenza di Ripetta, e l’hotel con una terrazza che ha visto celebrare i più grandi eventi della storia sullo sfondo del suo panorama, il Sina Bernini Bristol.

Importante anche l’ingresso dello Stadio di Domiziano, che ha saputo trasformare un sito archeologico in una location originale per gli eventi e i team building tematici.

Non mancano le Destination Management Company. Entrano infatti Emi Dmc Italy, Destination By Design Italia e Italy with Class tailor made experience company. Il recente impegno di Cbrel sul segmento del lusso si rafforza, così, grazie alla presenza di importanti aziende orientate a questo mercato. Infine, per i servizi, spicca tra le new entry Av Set Produzione Spa specializzata in servizi audio, video, e digital signage.

“Le diverse tipologie dei nuovi associati ci consentono di portare avanti un’offerta sempre più completa nei prossimi appuntamenti di promozione internazionale - commenta Rebecchini - essere in Cbrel significa sempre più avere un’occasione di rafforzarsi in un’aggregazione”.