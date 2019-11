GoingUp: ai nastri di partenza il roadshow 2019

11/11/2019 12:08

Cinque tappe tra novembre e dicembre all’insegna di interattività, formazione e tecnologia.

Oggi il via da Padova

Formazione, tecnologia e interattività. Saranno questi i temi principali di GoingUp, il roadshow 2019 del tour operator Going che scatta nella giornata di oggi (11 novembre) da Padova. Un pomeriggio alla scoperta della programmazione 2020 dell’operatore con un focus particolare sulle novità dei sette nuovi cataloghi recentemente presentati al mercato. Dopo la tappa del capoluogo veneto, il roadshow si sposterà a Torino il 13 novembre, a Milano il 14 prima di approdare a Roma il 4 dicembre per poi concludersi a Bologna lunedì 9.

“GoingUp non sarà una semplice presentazione di prodotto ma molto di più – spiega Emmer Guerra, brand manager Going –. Sarà un roadshow con elementi interattivi con domande e curiosità a cui le agenzie potranno partecipare ed interagire live rispondendo ai quesiti e fornendo feedback in tempo reale su determinati argomenti. Inoltre non mancheranno ospiti, collegamenti e testimonianze che racconteranno come sta evolvendo il mondo Going e quali novità ci saranno per il futuro”. Non mancheranno focus importanti sulle tre anime del tour operator: momenti di approfondimento saranno dedicati al segmento villaggi con i GoResort, alla piattaforma b2b Going4You (recentemente implementata anche con il contenuto Ndc dei vettori del Gruppo Lufthansa) e ai cataloghi linea Elixir de Voyage by Going. “Con tutte le novità che abbiamo presentato negli ultimi mesi è importante avere un confronto diretto per raccogliere feedback ed impressioni di chi lavora con noi tutti i giorni”, prosegue ancora il brand manager.

Naturalmente l’iscrizione è aperta a tutte le agenzie di viaggi interessate che possono scrivere alla mail: roadshow@going.it