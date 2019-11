Idee per Viaggiare: in portfolio una nuova esclusiva a Mauritius

12/11/2019 14:54

Si tratta del Villas Caroline Beach Hotel, 3 stelle superior con 75 camere sulla spiaggia di Flic en Flac

Idee per Viaggiare presenta la sua nuova struttura alberghiera in esclusiva per il mercato italiano. Si tratta del Villas Caroline Beach Hotel, 3 stelle superior con 75 camere situato lungo la costa orientale di Mauritius, sulla spiaggia di Flic en Flac.

Dal 1° dicembre l’hotel sarà commercializzato con una formula speciale dedicata unicamente all’operatore che prevede trattamento all inclusive, trasferimento privato e, a scelta, una crociera in catamarano oppure l’escursione alla scoperta della costa meridionale dell’isola.

Il Villas Caroline Beach Hotel è presente da anni nella programmazione del t.o. con ottimi feedback sia da parte degli agenti di viaggi sia dei clienti finali, confermandosi un prodotto collaudato.

“La nostra nuova esclusiva sul mercato italiano ha l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un prodotto e servizi dedicati e personalizzati - spiega il ceo, Danilo Curzi -. Grazie alle positive collaborazioni e relazioni sviluppate negli anni in diverse mete nel mondo e ad alcune opportunità offerte dal mercato, stiamo valutando con attenzione e lavorando per proporre una piccola selezione di strutture in esclusiva per il mercato italiano in alcune delle nostre principali destinazioni”.

Mauritius, presente nell’offerta del tour operator da oltre 25 anni, è stata una delle prime destinazioni programmate da Idee per Viaggiare, con performance di vendita sempre positive e in crescita, solo quest’anno c’è stata una crescita del 10% rispetto allo scorso anno, sia come meta diretta, sia in abbinamento come estensione mare o in combinata con Dubai e non solo.

In questo contesto si inserisce l’operazione con Villas Caroline Beach Hotel di proprietà di una famiglia mauriziana con cui il t.o. e in particolare, Maria Comito, product manager Oceano Indiano, vanta ottimi rapporti e con cui ha saputo sviluppare relazioni commerciali, raggiungendo numeri significativi in termini di presenze e all’attuale esclusiva di prodotto.

“Questa esclusiva - puntualizza Maria Comito - nasce dalla combinazione di più fattori, da una parte la progressiva crescita del marchio sulla destinazione – presidiata da oltre 25 anni – e dall’altra lo stretto legame e il rapporto di stima e fiducia con la proprietà. Volevamo proporre ai nostri clienti una struttura in esclusiva con possibilità di personalizzazione e siamo lieti di intraprendere questo percorso con Villas Caroline Beach Hotel.”



La struttura, che registra un ottimo riempimento per il periodo di Natale e Capodanno, rappresenta una valida alternativa anche per i viaggi da gennaio a inizio primavera proponendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.



Per promuovere l’esclusiva sul mercato, IDEE PER VIAGGIARE ha realizzato una brochure ad hoc distribuita a una selezione di agenzie di viaggio. In parallelo il Villas Caroline Beach Hotel è presentato anche sul sito del tour operator con una pagina dedicata in cui è possibile richiedere direttamente un preventivo.