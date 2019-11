Affitti brevi, Property Managers Italia plaude al nuovo regolamento di Roma

13/11/2019 12:49

L'associazione nutre però degli interrogativi sulle modalità di riscossione e di identificazione

L’associazione Property Managers Italia, principale associazione nazionale della ricettività turistica residenziale, accoglie con favore il nuovo regolamento del comune di Roma che obbliga i portali online ad agire da sostituti d’imposta per il versamento della tassa di soggiorno per gli affitti brevi a partire da gennaio 2020, ma pone due interrogativi sulle modalità di riscossione e di identificazione: il comune di Roma ha infatti introdotto un nuovo codice identificativo, il Ciu, che in questi giorni viene trasmesso via Pec ai titolari delle strutture ricettive e delle case vacanze, che si aggiunge a quello già in uso nella regione Lazio.

“Sono perplesso, almeno quanto i titolari di strutture ricettive, nel vedere l’ennesimo codice identificativo, stavolta comunale, introdotto senza alcun preavviso o pubblicazione del relativo provvedimento - dichiara Sergio Lombardi, dottore commercialista ed esperto fiscale dell’associazione Property Managers Italia -. Ci auguriamo che sia realmente utile all’identificazione di chi è tenuto a versare l’imposta di soggiorno e non un semplice aggravio amministrativo dall’utilità non immediata”

Il presidente dell’associazione Property Managers Italia Stefano Bettanin aggiunge da Barcellona, dove ha rappresentato l’Italia all’evento internazionale Short Stay Summit: “E’ sicuramente positivo che una grande città come Roma abbia raggiunto l’accordo per riscuotere in maniera efficace l’imposta di soggiorno, un provvedimento che permetterà di scremare l’abusivismo sui portali e ottenere risorse per migliorare i servizi al turista nella Capitale. Dato però che l’imposta potrà essere riscossa solo dai portali che gestiscono il pagamento in anticipo, speriamo di non assistere semplicemente a una fuga dai portali per evitare l’obbligo”.

Property Managers Italia ribadirà la propria posizione oggi a FuTouRoma al Roma Conference Center “La Nuvola”, incontro che fa parte del percorso partecipato verso il Piano Strategico del Turismo 2019-2025 di Roma Capitale. I rappresentanti di Property Managers Italia Pietro Abbate Marescotti e Sergio Lombardi sono stati invitati dal Comune di Roma fra i 150 rappresentanti della filiera produttiva turistica capitolina. All’evento parteciperanno, oltre ad esponenti della politica locali e nazionali, le associazioni più rappresentative e i maggiori operatori del turismo.