Arriva lo spin-off geografico Netcomm Forum Nord-Est

14/11/2019 11:24

Insieme a Lombardia e Lazio, il Veneto risulta una delle prime regioni per numero di ordini di prodotti online

Manca meno di un mese alla prima edizione di Netcomm Forum Nord-Est, il primo appuntamento con l’evento di riferimento per la trasformazione digitale delle imprese locali, organizzato da Netcomm, il consorzio del commercio digitale in Italia, in collaborazione con Fiera di Padova. L’evento rappresenta il primo spin-off geografico del consolidato appuntamento di Netcomm Forum, arrivato proprio quest’anno alla sua quattordicesima edizione a Milano, con oltre 250 imprese espositrici e registrando oltre 17mila presenze.

“I nuovi canali e i modelli distributivi multicanale sono una delle maggiori opportunità per le imprese italiane e in particolare per quelle del Nord Est, che costituiscono uno dei tessuti imprenditoriali più vivaci del nostro Paese. Insieme a Lombardia e Lazio, il Veneto risulta una delle prime regioni per numero di ordini di prodotti online: si è registrato nel 2017 che in questa regione sono stati consegnati 5,8 milioni di pacchi, con una media di oltre 30 acquisti online ogni 100 abitanti. Per questo abbiamo scelto la città di Padova e Fiera di Padova come quartier generale per accogliere il nostro progetto di promozione e sviluppo dell’e-commerce e dell’evoluzione digitale delle imprese, generando valore per l’intero sistema economico italiano e per i consumatori - spiega Roberto Liscia, presidente di Netcomm -. Questa prima edizione è, infatti, dedicata a tutte le aziende del territorio locale che vogliono estendere il proprio business, innovando e accelerando il proprio processo di trasformazione digitale, e che per farlo hanno bisogno di seguire linee guida e best practice come modello. Attraverso i workshop delle Netcomm Academy, infatti, imprenditori, manager e professionisti delle filiere digitali e logistiche del Nord Est avranno l’occasione di sviluppare competenze, idee e riferimenti in tema di commercio digitale”.