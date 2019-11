Grimaldi, al via la summer 2020

15/11/2019 14:12

La compagnia apre le vendite per le prenotazioni estive con un 20% di sconto per le tratte verso e da Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Malta

Dieci giorni di sconti per festeggiare l’apertura delle vendite per l’estate 2020. E’ questa la novità in casa Grimaldi Lines, che dà il via alla summer - da domenica 17 novembre - con la promozione "E’ arrivato il 17!".

Valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines da/per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Malta, l’iniziativa prevede una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per sistemazioni a bordo e per veicoli e animali domestici al seguito. L’offerta si applica alle partenze tra il 1 giugno e il 30 settembre 2020, con prenotazioni effettuate dal 17 al 28 novembre 2019.

"Lo sconto - spiega Grimaldi in una nota - è cumulabile con le altre promozioni attive al momento della prenotazione, ma non è cumulabile con le tariffe Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna e in Sicilia, con l’Offerta Senior e con le convenzioni".