Aeroporti di Puglia, pax oltre i 7 milioni

18/11/2019 10:25

Il sistema degli scali di Bari e Brindisi totalizza quasi 750mila passeggeri ad ottobre e festeggia una crescita a doppia cifra sul parziale dell'anno in corso. Bene la linea internazionale

Passeggeri che sfiorano quota 750mila, +7,6% rispetto al 2018. E’ questo il dato complessivo (pari precisamente a 748.152 pax) di ottobre fatto registrare da Aeroporti di Puglia, che riassume in sé gli scali di Bari e Brindisi. La linea internazionale, con oltre 290mila passeggeri, registra un incremento del +15% rispetto al 2018.

“Il dato di ottobre - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti - da un lato consolida il trend di crescita del traffico passeggeri, dall’altro fornisce una chiara chiave di lettura di quanto sino ad ora realizzato per favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica sui mercati internazionali. Siamo in presenza di risultati eccellenti, considerato il particolare periodo dell’anno e il fatto che il mese di ottobre sia stato segnato da una serie di scioperi del trasporto aereo che, inevitabilmente, hanno condizionato il dato finale. Tutto ciò ci porta a pensare che nel 2019 si possa migliorare ulteriormente quanto già di ottenuto, per crescita del traffico e potenziamento del network, negli ultimi anni".

Su base annua, tra il Karol Wojtyla e l’Aeroporto del Salento, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 7.077.216, in crescita del +10% rispetto allo stesso periodo del 2018. Eccellenti risultati per la linea internazionale con circa 2,8 milioni di passeggeri, +18,9% rispetto al progressivo del 2018: di questi 648mila su Brindisi (+17,9%) e 2.143.000 (+ 19%) su Bari.