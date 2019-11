"I distretti un'opportunità per un'offerta complessa"

19/11/2019 09:30

Così la presidente Fiavet all'open forum in Campania - di Letizia Strambi

Al via la prima conferenza programmatica per i Distretti Turistici della Regione Campania alla Stazione Marittima di Salerno. Presente all'open forum, affollatissimo, Ivana Jelinic, presidente Fiavet. "Sono sorpresa per il calore di questa accoglienza, ed è per questo che ci tenevo che questo open forum fosse in Campania" . "I distretti - ha proseguito la presidente - sono un'opportunità per costruire un'offerta complessa". Secondo la presidente, nella regione, dove il turismo occupa il 12% del Pil, la segmentazione è indispensabile per la sua ricchezza di tipicità, cultura, coste e verde.

"Le agenzie - ha proseguito - conoscono la propria realtà territoriale e sapranno valorizzare i loro distretti" . "Mi auguro - ha concluso - che anche le altre aziende italiane, in altre regioni, sappiano prendere esempio da questa partnership tra pubblico e privato che c'è in Campania" . Sull'offerta integrata si sono soffermati i sindaci dei 24 distretti a chiusura di questo percorso avviato nel 2014 e ora finalmente operativo. "l dato di fondo è che è nata una squadra con un ruolo" ha specificato Andrea Cozzolino relatore nuovo Fesr, Fondo di Coesione UE 2021 -2027, il quale vede nei distretti soprattutto una possibilità di trattenere giovani sul territorio per puntare sull'innovazione e la qualificazione turistica del Sud.

