Vacanze di Natale: gli italiani premiano montagna, capitali europee e Mar Rosso

Sul fronte lungo raggio, Maldive al primo posto in resort o in barca, seguite da Mauritius, Zanzibar e Seychelles

Dopo un’estate soddisfacente, caratterizzata da una crescita di prenotazioni dal 5 al 10% dal flusso però discontinuo, un autunno che ha tardato a decollare, spingendo così gli operatori a ricorrere ad offerte last minute, l’Osservatorio della Borsa Internazionale del Turismo svela le prime tendenze sulle mete preferite dagli italiani per le prossime vacanze di Natale.

La montagna è la classica meta scelta da un’alta percentuale di connazionali, che amano raggiungere prevalentemente le località della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige. Quest’anno le nevicate autunnali hanno consentito di far partire la stagione sciistica in anticipo, con la soddisfazione degli operatori del Nord Italia. Per chi non ha una casa di proprietà tra queste montagne, l’offerta ricettiva è numerosa e adatta a tutte le tasche: alcuni operatori e strutture hanno già terminato le disponibilità tra Natale e Capodanno a dimostrazione del fatto che quest’anno la vacanza sulla neve è in auge, consolidando un trend visto già lo scorso 2018.

Una curiosità che emerge nello studio di Skipass Panorama Turismo, Osservatorio Italiano del Turismo Montano: tornano di moda le settimane bianche, calano invece i weekend in quanto ritenuti dalle famiglie italiane meno convenienti a causa dell’incremento dei prezzi nelle strutture alberghiere e il più limitato ammortamento del viaggio.

Le città d’arte italiane stanno vivendo un vero e proprio boom, a conferma del trend positivo che hanno già registrato durante il ponte di Ognissanti. Al fianco delle classiche mete - Roma, Firenze e Venezia (che quest’anno vedrà meno turisti, ma una solidarietà senza confini) - che continuano a occupare i primi posti, ci sono anche Palermo, Napoli, Matera e diverse località della Toscana e dell’Umbria. Oltre a essere scelte per la ricchezza artistica e culturale, l’enogastronomia risulta essere uno dei fattori trainanti.

Le capitali in generale vivono un momento positivo, a partire da quelle europee come Parigi, Londra, Madrid, per la loro offerta culturale e artistica, Barcellona, che unisce alla bellezza del luogo un clima temperato che piace tanto agli italiani, Berlino, per la sua contemporaneità, oltre alle iniziative in essere per le celebrazioni del trentennale della caduta del muro. Ci sono poi Praga, che sta vivendo un’annata positiva e il periodo natalizio confermerà questa tendenza, Budapest, che rappresenta una meta in crescita di interesse per gli italiani, Amsterdam, sempre amata dai connazionali, per citarne alcune. Tra le extra europee, gli Usa occupano sempre il primo posto con New York in pole position, ma anche Dubai e Abu Dhabi registrano dati interessanti, così come Mosca e San Pietroburgo.

In discesa tre le mete più citate, invece, il Giappone che, dopo dieci anni di crescita a doppia cifra, registra per la prima volta un freno nelle prenotazioni, sebbene la destinazione sia ancora molto richiesta.

Tra le destinazioni a medio raggio ci sono l’Egitto, con il Mar Rosso, conferma, anche in questo periodo, la sua vocazione leisure, con offerte adatte a diversi target, che stanno riportando sugli scudi tutte le destinazioni affacciate sulla barriera corallina: Sharm-el-sheik, in particolare, è amata dalle famiglie, in considerazione della vicinanza e dei costi contenuti della maggior parte dei villaggi. Aumenta inoltre la domanda relativa alle crociere sul Nilo, trend confermato anche nel periodo natalizio.

Tra le mete a lungo raggio, ancora una volta le perle dell’Oceano Indiano sono le destinazioni preferite, con le Maldive al primo posto (in resort o in barca), seguite da Mauritius, Zanzibar e Seychelles, confermando così le tendenze dell’anno scorso. Anche le destinazioni classiche sulle coste del Kenya stanno performando bene.

Come nel 2018, le crociere stanno vivendo un trend positivo e per le vacanze di Natale gli italiani continuano a scegliere quella ai Caraibi della durata di una settimana, o comunque verso mete esotiche.

Quanto poi al modo scelto dagli italiani per prenotare il proprio viaggio, come emerge dal report “Travel Retail in Italy” di Euromonitor International, le piattaforme digitali continuano a prosperare, ma anche i punti vendita più tradizionali continuano a guadagnare quote di mercato. Infatti, in Italia una parte significativa delle prenotazioni viene eseguita offline, si assiste ad un ritorno alle agenzie di viaggi, che hanno registrato una significativa crescita negli ultimi anni.