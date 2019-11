Vacanze invernali, aumenta il budget degli italiani

20/11/2019 17:42

Più italiani in vacanza e disposti a spendere di più secondo la ricerca condotta da Tripadvisor. Tra le mete predilette Trentino Alto Adige e Spagna

Sarà un inverno all’insegna dei viaggi per il 75% degli italiani interpellati da Tripadvisor, anche se uno su quattro eviterà di partire tra Natale e Capodanno. Tra le mete più gettonate spiccano le città d’arte (37%), seguite da montagna (28%) e mare (20%). Trend positivo per quanto riguarda le spese, oltre un terzo dei viaggiatori infatti afferma che destinerà alle proprie vacanze italiane un budget superiore rispetto allo scorso anno, con un 11% che ha in previsione di spendere ben il 50% in più rispetto al 2018. A beneficiare di questo aumento saranno soprattutto le attività e le esperienze.

In tema di destinazioni, gli italiani che preferiranno soggiornare entro i confini nazionali si divideranno prevalentemente tra le regioni del nord/centro Italia, prediligendo Trentino Alto Adige, Toscana e Veneto. Analizzando invece le mete straniere, è la Spagna a farla da padrona, con Francia e Germania che seguono a pari merito in seconda posizione.

Infine, oltre il 70% auspica di trovare sotto l’albero un viaggio come regalo di Natale. Purtroppo però saranno in molti a rimanere delusi: meno di un quinto degli italiani ha in programma di regalare un viaggio.