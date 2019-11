Il primato di Genova sul Capodanno

22/11/2019 17:16

Tre notti di festa per accogliere il 2020; le iniziative tra musica, arte e spettacolo

Genova cerca il suo primato e lo esercita sul Capodanno, essendo l’unica città italiana con una festa lunga tre notti. Musica, spettacolo e arte sono i temi conduttori che accompagneranno la città verso un 2020 energico e creativo.

Si inizia già da domenica 29 dicembre con un live show a Piazza de Ferrari, una partenza in musica, con un continuo alternarsi di cantanti, dj, youtuber e rapper, per concludersi la notte del 31 dicembre.

“Genova si sta scoprendo sempre più dinamica e viva – dichiara Marco Bucci, sindaco di Genova -. Ogni volta che organizziamo eventi in città la risposta è sempre più alta, così abbiamo deciso di creare un momento speciale per il Capodanno promuovendo una festa che ci porterà al 2020 non lunga una notte, ma tre. Questo è un modo per soddisfare i gusti artistici di più persone possibili, far vivere la città il più possibile durante le festività natalizie e promuovere a livello turistico Genova offrendo eventi di livello a corredo delle straordinarie bellezze che possiamo offrire”.



Oltre agli spettacoli in piazza, Genova offre per le visite le sue mostre e musei ospitati in palazzi di grandebellezza, come i Musei di Strada Nuova, collocati a Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, compresi nell’elenco dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Da segnalare anche le grandi mostre di Palazzo Ducale, il contenitore culturale della città. La proposta dell’ Acquario di Genova arricchisce questa lunga panoramica sulle festività di fine anno nel capoluogo ligure con un Capodanno che consentirà di festeggiare la fine del vecchio e l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare. Novità di questa edizione è lo speciale Capodanno all’Acquario Junion dedicato esclusivamente ai ragazzi dai 5 agli 11 anni.