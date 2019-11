MarinoBus: Calabria sempre più conveniente

25/11/2019 17:49

Prorogate a tutto il 2019 le tariffe promozionali sulle corse giornaliere da e verso il Norditalia e l’Europa



MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma a livello internazionale, annuncia il proseguimento della campagna tariffaria promozionale su tutti i collegamenti dalla Calabria verso Norditalia ed Europa: una decisione assunta sulla scia dei risultati in termini di passeggeri sulle nuove tratte lanciate lo scorso agosto.

“Nel solo trimestre agosto-settembre, sono stati oltre 4.000 i passeggeri che hanno scelto MarinoBus e il suo stile italiano di viaggio per i loro viaggi da e verso la Calabria. E, a testimonianza dell’interesse per le nostre linee, abbiamo autorizzato circa 60 biglietterie ufficiali nelle province di Crotone, Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria – afferma Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus –. Siamo soddisfatti di questi risultati e ci fa piacere poter offrire ai nostri clienti la possibilità di continuare muoversi a prezzi scontati fino alla fine dell’anno”.



In base alle rilevazioni effettuate da MarinoBus, i passeggeri hanno apprezzato la comodità del servizio e, in particolare, le poltrone con grande spazio per le gambe, la disponibilità del wifi e la possibilità di trasportare 3 bagagli a persona di cui due da stiva e un piccolo bagaglio a mano. Oltre all'opportunità di viaggiare nella propria data preferita: le corse (a carattere notturno) sono, infatti, giornaliere: dalle fermate di Crotone, Cirò Marina, Cariati, Mirto (frazione di Siderno), Rossano Stazione, Corigliano Calabro, Sibari e Amendolara si possono raggiungere molti centri del Norditalia, con collegamenti diretti o mediante interscambio nel capoluogo emiliano. E anche tante destinazioni in Europa grazie agli hub di Milano e Bologna.