Vacanze in alta quota, La Thuile apre la stagione

26/11/2019 12:06

Sabato 30 novembre il debutto degli impianti sul versante italiano dell'Espace San Bernardo. Quello tra Italia e Francia aprirà invece tra due settimane

Inizia sabato la nuova stagione sciistica del comprensorio di La Thuile, in Val d'Aosta. E' stata infatti confermata per il 30 novembre l’apertura parziale degli impianti: la telecabina Dmc delle Funivie Piccolo San Bernardo entrerà in azione per portare in quota gli sciatori, che potranno così usufruire delle piste del lato italiano dell’Espace San Bernardo. Gli impianti aperti in quota saranno Chalet Express, Chaz Dura Express, Piloni, Gran Testa, Belvedere per servire le piste 11, 12, 14, 15, 16, 9, 10, 20, 25 alta e 19.

L’apertura del collegamento internazionale dell’Espace San Bernardo, che unisce La Thuile con la parte francese di La Rosière, è invece prevista il prossimo 14 dicembre. “La stagione invernale 2019/2020 – si legge in una nota del comprensorio - si annuncia ricca di eventi, primo tra tutti, il 29 febbraio e il 1 marzo 2020, la Coppa del Mondo di Sci Femminile, che ritorna a La Thuile dopo l’edizione del 2016 e vedrà correre le campionesse del circo bianco in una Combinata e in un superG sulla sfidante e famosa pista 3 Franco Berthod. Da non perdere le iniziative per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: la tradizionale Fiaccolata dei maestri di sci prevista per il 30 dicembre, la Fiaccolata dei bambini il 31 dicembre 2019 e il Capodanno in piazza con la musica dal vivo dei Just Dance”.