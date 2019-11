Un video per la sicurezza targato Qatar Airways

30/11/2019 15:30

Volti noti del mondo del calcio partecipano all'iniziativa

Un video sulla sicurezza, che verrà mostrato a bordo dei voli Qatar Airways, è un colloquio di squadra pre-partita, dove gli attori sono volti noti del mondo del calcio che in un breve filmato forniscono importanti informazioni sulla sicurezza, con la presenza di inediti personaggi coinvolti grazie alla partnership con l’As Roma, Fc Bayern Monaco e Fifa. Il video vede protagonisti Cafu, storico giocatore dell’As Roma, il calciatore brasiliano Neymar Jr Robert Lewandowski, punta del Bayern Monaco, guidati attraverso le procedure di sicurezza in volo da un duo comico composto da un allenatore e un kit manager, interpretati dal volto della televisione britannica Jason Thorpe e dall'attore comico Ross Hatt.

La scenografia è uno spogliatoio fuori dal comune, in cui Lewandowski dimostra come utilizzare un giubbotto di salvataggio, dove Cafu aiuta una versione più giovane di se stesso ad applicare una maschera d’ossigeno e dove la star del Paris Saint-Germain, Neymar Jr, appare all’improvviso per istruire i passeggeri sulle procedure per la Qsuite. "In Qatar Airways, la sicurezza è una priorità e vogliamo garantire che tutti, compresi i nostri viaggiatori più frequenti, prendano visione delle nostre indicazioni – dichiara Il senior vice president marketing e corporate communications di Qatar Airways, Salam Al Shawa -. Il concept creativo di 180 Kingsday catturerà l'attenzione dei nostri passeggeri con un video divertente e giocoso. Il livello di qualità e l'attenzione ai dettagli di questo video è fondamentale e sono sicuro che il contenuto informerà e divertirà i nostri passeggeri di tutte le età".

La sceneggiatura è di Peter Lydon, ed è in linea con le ultime campagne della compagnia aerea, che ha lo scopo di aggiungere un tocco giocoso all’esperienza di volo. "E’ dimostrato che l'umorismo aumenta la memoria, quindi non sembra esserci modo migliore per comunicare informazioni così importanti se non rendendole divertenti. Come sempre, il mondo di Qatar Airways incanta", ha aggiunto Kalle Hellzen, direttore creativo esecutivo di 180 Kingsday Qatar. Qatar Airways ha lanciato una serie di nuove destinazioni nel 2019, tra cui Lisbona, Portogallo; Malta; Rabat, Marocco; Davao, Filippine; Izmir, Turchia; Mogadiscio, Somalia e all'inizio di questa settimana Langkawi, Malesia. Gaborone, Botswana si aggiungerà alla crescente rete della compagnia aerea nel corso dell'anno, insieme a Luanda, Angola e Osaka, e Giappone, nel 2020.