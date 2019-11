Geo, 37.000 iscritti per l'iniziativa che fa "ripartire" i clienti

29/11/2019 14:12

Il network presenta i risultati del suo contest, che ha premiato 11 clienti delle sue adv con viaggi offerti dai tour operator partner

Trentasettemila iscrizioni e undici premiati. Sono questi i numeri del concorso a premi di Geo Travel Network “Prenota, Vinci e Riparti”, che ha visto alcuni clienti delle adv del network guadagnarsi la possibilità di partire una seconda volta, in questo caso gratuitamente.

Il concorso a premi si è svolto per prenotazioni e partenze all’interno del periodo 01/02/2019 – 31/10/2019, per pratiche di almeno 1000 euro con uno o più tour operator contrattualizzati col Network.

Ecco i premi assegnati: un viaggio in Messico con Presstour, una crociera nel Mediterraneo a bordo di Costa Smeralda, un soggiorno al Bravo Arenal di Cuba, un viaggio in Kenya al Garoda Resort Swantour, un soggiorno a Sibari con Bluserena, un weekend a Barcellona con Olympia, 3 notti a Palma di Maiorca con Jumbobeds, un biglietto a/r per la Sardegna con Grimaldi Lines, due cofanetti Smartbox e un cofanetto Emozione3.

"Tra le agenzie 'vincitrici' - si legge in una nota del network - molte stanno già sfruttando l’opportunità per promuoversi sul territorio con articoli, pubblicità e post con le foto dei fortunati clienti. Il concorso a premi rientra nel progetto Geo '1more': una serie di iniziative di marketing e lead generation pensate dal Network per avvicinare nuovi clienti finali alle agenzie Geo, grazie a possibilità di guadagno, risparmio o vincita di premi in palio".