Per Matera cresce l'attenzione dei mercati esteri

03/12/2019 13:00

"Abbiamo davanti la sfida del 2020, la Basilicata deve ancora crescere e per farlo è inevitabile che la governance turistica sia consapevole dei problemi da affrontare", afferma Mariano Schiavone, direttore generale Apt Basilicata

C'è una costante crescita di attenzione dei mercati esteri per la Basilicata e per Matera, che continua a stimolare azioni di promozione nei luoghi e negli eventi di particolare efficacia per il turismo. Prova ne è stata l'ultima edizione del World Travel Market di Londra, occasione per l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per promuovere i prodotti dell'offerta lucana, come sottolinea Mariano Schiavone, direttore generale Apt Basilicata. Inoltre, il Wtm ha arricchito il programma di azioni che l'Apt ha posto in essere in collaborazione con Enit, l'Agenzia Nazionale Turismo, quali la presenza al workshop sul luxury tourism, svoltosi a New York nelle scorse settimane, che ha visto maggiormente rappresentato il territorio di Matera e dintorni.

Occasioni per far conoscere agli operatori internazionali le peculiarità sia della Capitale Europea della Cultura sia dell’intero territorio regionale. È stata anche l’occasione per presentare al grande pubblico le opportunità offerte dalla Basilicata in un'ottica di destagionalizzazione: dalla vacanza attiva, al turismo lento, che nella regione trova rilevanza, accanto alla Città dei Sassi, che è porta di ingresso del turismo lucano.

Il Wtm è stato un'occasione per intercettare più in generale anche il mercato europeo, considerando in particolare bacini quali: Francia, Germania e Paesi Bassi, per rimanere ai mercati principali. "Una crescita registrata già da alcuni anni e che nel 2019 – in base ai dati provvisori dei primi 7 mesi, confrontati con il periodo analogo del 2018 - ha visto in questi quattro mercati europei un incremento degli arrivi di circa il 6% e di circa il 5% delle presenze. A Matera il dato è ancor più significativo con oltre il 20% degli arrivi in più e quasi il 30% di incremento delle presenze", afferma Schiavone.

La Capitale Europea della Cultura si conferma importante area di intervento promozionale, "da anni punto focale di una costante azione, anche in collaborazione con gli uffici regionali e con altre istituzioni a ciò deputate. È il caso, ad esempio, della campagna di comunicazione radiotelevisiva “Become Culture” sui canali Rai, frutto di un accordo di collaborazione con partner istituzionali, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata, che ha portato a oltre 423 milioni di contatti lordi; come è il caso delle attività all'interno dell'aeroporto di Bari-Palese e dell’apertura dell’Openspace Basilicata nel centro di Matera, luogo non temporaneo destinato ad azioni di comunicazione e promozione che perdurino oltre l’anno 2019". Sono solo alcune delle azioni che si affiancano ad altre attività online e offline.

"Abbiamo davanti la sfida del 2020 con Matera che deve mantenere e consolidare i risultati raggiunti e la Basilicata deve ancora crescere e per farlo è inevitabile che la governance turistica intera sia consapevole dei problemi da affrontare, ma anche del positivo momento che stiamo vivendo ed in cui, come è ragionevole che sia, siamo tutti chiamati a raccogliere sia i meriti che gli stimoli per migliorare", asserisce il direttore generale Apt Basilicata.