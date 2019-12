FlixBus porta sulle montagne italiane e straniere

02/12/2019 17:59

Con l’arrivo dei primi fiocchi di neve, FlixBus si propone come soluzione di viaggio per raggiungere alcune delle migliori destinazioni di montagna in Italia e all’estero. Da qui la proposta di una speciale selezione di undici mete.

In Italia sono stata scelte sei destinazioni per gli amanti della neve. Che sono Courmayeur, ideale per chi desidera godere non solo delle famose piste da sci, ma anche dei sentieri della Val Ferret, a pochi chilometri dalla città, oltre che dello Sky Way Monte Bianco. FlixBus collega Courmayeur da 15 città, tra cui Torino, Milano e Genova.

Trento, per tutto il mese di dicembre, il capoluogo trentino si immergerà nell’atmosfera dei Mercatini di Natale di Piazza Battisti, tappa da abbinare a una sciata in alcuni dei migliori comprensori delle Dolomiti. FlixBus collega Trento con 80 città, tra cui Verona, Firenze e Roma.

Bolzano: conosciuta per i tradizionali Mercatini di Natale, è anche un punto strategico per raggiungere le piste sciistiche di Reinswald, Corno del Renon e Passo di Oclini o il Lago Caldaro e FlixBus la collega con 80 città, tra cui Venezia, Bologna e Torino.

Tra le mete c'è Cortina d’Ampezzo: sci alpino, sci di fondo, escursioni con le ciaspes ampezzane, pista slittini e snow bob, sono solo alcune delle attività che la Regina delle Dolomiti offre ai propri visitatori durante i mesi invernali. FlixBus la collega con Verona, Venezia e Milano.

Oulx è nota come «balcone delle Alpi» per la posizione, conquista ogni anno il cuore di chi decide di passare qualche giorno in Val di Susa. Oltre alle classiche discipline sciistiche, i turisti possono godere di voli panoramici, passeggiate con le ciaspole o attività di heliskiing. Oulx è raggiungibile da Milano e Bergamo.

Roccaraso: durante i mesi invernali, anche l’Abruzzo si trasforma in una destinazione ideale per gli amanti della neve: in particolare, da oltre 90 anni Roccaraso si offre come stazione sciistica preferenziale per gli sportivi più appassionati in arrivo dal Sud Italia. FlixBus la collega con 10 città, tra cui Ancona, Caserta e Napoli.

Tra le mete estere si va da Chamonix-Mont-Blanc a Innsbruck, da Coira, più antica città della Svizzera a Clermont Ferrand nota per il Festival Internazionale del Cortometraggio a Maribor detta anche «metropoli della Stiria», sorge ai piedi del monte Pohorje, a soli pochi minuti dalla città, famoso soprattutto per la pista da sci in notturna più lunga della Slovenia.