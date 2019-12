Petra, oltre un milione di visitatori nel 2019

03/12/2019 10:30

La città festeggia il record di presenze, raggiunto già nel mese di novembre. Un evento celebra la cifra tonda e rende omaggio al sito archeologico più grande del mondo. Anche by night

Più di un milione di presenze turistiche in meno di un anno. E’ questo il traguardo raggiunto dalla meravigliosa città di Petra, in Giordania, che ha festeggiato la cifra tonda con un appuntamento ad hoc.

“È un evento storico per una delle nuove sette Meraviglie del mondo – spiega in una nota il Jordan tourism board - poiché l’antica capitale dei nabatei non era mai stata visitata in un anno da tante persone”. Per l’occasione, la Petra Development & Tourism Region Authority ha organizzato un grande evento con la presenza del ministro del Turismo, del direttore generale del Jordan Tourism Board e rappresentanti pubblici e privati del settore turistico in Giordania. La vincitrice del premio di milionesimo visitatore è stata l’americana Allison Carey.

“Pur essendo il più grande sito archeologico del mondo – continua la nota -, Petra non aveva mai visto crescere così tanto i flussi turistici nel giro di due anni, 2018 e 2019. A questo proposito, l’affascinante evento Petra by Night è stato suddiviso in due ingressi, alle 18,45 e alle 20,00, il lunedì, il mercoledì e il giovedì”. Come ha dichiarato il chairman del Pdtra, Suleiman Farajat, “dopo questo traguardo Petra è entrata in una nuova fase che richiede riprogrammazione e preparazione per affrontare nuove e diverse sfide”.