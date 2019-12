Bimboinviaggio.com: l’Italia è la meta preferita dalle famiglie

04/12/2019 11:50

Il portale ora lancia anche le Guide per visitare le città d’arte con i più piccoli - di Alessandra Tesan





L’Italia si conferma assoluta protagonista nell’accoglienza delle famiglie con bambini. Il portale Bimboinviaggio.com, su cui transitano 580mila richieste di prenotazione, ne è testimone e attraverso un’analisi condotta dal suo Osservatorio conferma che, da ottobre 2018 a settembre 2019, il Belpaese è rimasto la meta preferita per le famiglie italiane. Le 7 Regioni più ambite dalle famiglie che seguono il portale Bimboinviaggio.com sono state nell’ordine: Puglia, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Trentino, Sicilia ed Alto Adige, mentre tra i Paesi stranieri i più richiesti sono stati la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Austria, la Croazia, la Slovenia e la Svizzera.

Il mare continua ad essere la meta prediletta anche se cresce l’interesse per la montagna estiva e per le città d’arte. Aumentano le richieste per camping, formule glamping e resort con animazione italiana e le ricerche via mobile rappresentano il 67,5% del totale. Per la scelta della vacanza si confermano di grande importanza l’animazione, il cibo a km0, la natura e lo sport, ma anche la possibilità di effettuare corsi, laboratori e gite-escursioni da fare tutti insieme.

Bimboinviaggio.com annuncia la realizzazione nel 2020 di un nuovo portale in lingua inglese e di uno in lingua tedesca, con l’obiettivo di attrarre quei turisti europei che secondo le recenti statistiche stanno dimostrando un interesse crescente verso l’Italia. Punta a consolidare inoltre, l’offerta di prodotti turistici legati alle città d’arte. Come lo farà? Attraverso l’implementazione di una sezione del portale dedicata agli hotel family friendly delle città e con la realizzazione di Guide dedicate alla scoperta dei centri cittadini con i bambini.

Le Guide attualmente disponibili sono già 3, dedicate a Torino-Milano-Venezia, a Bologna-Firenze-Roma e a Napoli-Lecce-Palermo. Tutte acquistabili direttamente online sul sito: “Questo progetto punta a stimolare le famiglie a trascorrere con i bimbi anche dei weekend nei centri più belli del nostro Paese - ha spiegato Chiara Rosati, fondatrice di Bimboinviaggio.com -, le guide raccontano tante piccole storie legate alle città d’arte e suggeriscono luoghi interessanti e divertenti da visitare in famiglia tra soste golose, monumenti, attrazioni, parchi a tema e shopping dedicato ai bambini. Oltre ai City Hotels che sono stati inseriti di recente nel portale - ha detto ancora Rosati - prevediamo nel 2020 di creare un’ulteriore sezione dedicata agli hotel family friendly nelle capitali europee”.

Per il 3° anno consecutivo anche nel 2019 Bimboinviaggio.com ha assegnato riconoscimenti ai migliori hotel, resort e villaggi a misura di bambino e gli awards sono stati consegnati proprio ieri sera a Roma. Il premio Preferred Family Friendly Hotel & Village è andato a 10 strutture che si sono distinte per l’accoglienza alle famiglie nelle più belle località di mare e di montagna in Italia mentre con l’Excellent sono stati premiati 5 hotel che eccellono nella gamma dei servizi offerti alle famiglie. Ad aggiudicarselo: il Gattarella Resort (4*) di Vieste, il Nautilus Family Hotel (4*) di Pesaro, i Pini Family Park a Fiano Romano, il VOI Arenella Resort (4*) di Siracusa e l’Hotel Rosa degli Angeli (3*) a Pejo.