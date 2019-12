Cox & Kings nelle mani di Abercrombie & Kent

05/12/2019 14:20

Le due società si completano a vicenda e possono creare una proposta combinata di marchio in grado di fare crescere il mercato dei viaggi di lusso nel Regno Unito

Abercrombie & Kent, azienda attiva nei viaggi di lusso, ha completato l'acquisizione del business nel Regno Unito di Cox & Kings, salvaguardando tutte le prenotazioni attuali e future dei clienti. L'accordo, inoltre, protegge il futuro della più antica società di viaggi del mondo e dei suoi dipendenti nel Regno Unito.

Abercrombie & Kent è un'azienda attiva nel settore dei viaggi di lusso e avventura, fondata da Geoffrey Kent e dai suoi genitori nel 1962, come organizzatrice di safari. Oggi, i servizi di viaggio di A&k si estendono in tutto il mondo, in oltre 100 Paesi in tutti e sette i continenti. Il portafoglio di A&k comprende Sanctuary Retreats, una collezione di campi, lodge e imbarcazioni fluviali in Africa, Egitto, Cina e Myanmar. Una quota di maggioranza di A&k è stata acquisita nel febbraio di quest'anno dalla società di investimento Heritage Group, guidata da Manfredi Lefebvre d'Ovidio, la cui famiglia ha fondato la società di crociere extra-lusso Silversea.

Attraverso l'acquisizione di Cox & Kings, A&k continuerà ad aumentare la sua presenza nel mondo dei viaggi di lusso. Facendo leva sulla forza di due marchi storici, database di clienti fedeli e solide partnership commerciali, A&k crede che le due società si completino a vicenda e creino una proposta combinata di marchio in grado di fare crescere il mercato dei viaggi di lusso nel Regno Unito.

Geoffrey Kent, fondatore e co-presidente di A&k, ha cosi commentato l’acquisizione: "L'eredità, il servizio e il marchio di Cox & Kings si allineano bene con A&k. Il portafoglio di prodotti dell'azienda è complementare al nostro e aumenta la presenza di A&k nella sfera dei viaggi di lusso. Questo rappresenta la prima iterazione a livello globale dei piani di crescita ".

Kerry Golds, amministratore delegato per il Regno Unito, ha aggiunto: "L'annuncio di oggi si basa sulla nostra eredità pionieristica ed è uno sviluppo entusiasmante per entrambe le società, in particolare i nostri dipendenti. Siamo fiduciosi che, come parte della famiglia A&k, la capacità di Cox & Kings di offrire vacanze di lusso premium raggiungerà nuovi livelli "