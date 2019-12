S7 Airlines, nuovi voli da Milano a Mosca

05/12/2019 17:37

I collegamenti diretti tra le due città saranno operativi dal 25 dicembre e saranno fino a sette alla settimana

S7 Airlines, membro dell’alleanza globale OneWorld, aprirà nuovi collegamenti diretti da Milano Malpensa a Mosca dal prossimo 25 dicembre 2019.

I voli, fino a sette collegamenti settimanali verranno operati con comodi aeromobili Airbus A320.

S7 Airlines continua ad espandersi in Italia contando collegamenti diretti su ben 11 aeroporti. "Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri russi l’opportunità di raggiungere Milano con i nostri voli diretti - fanno sapere dalla compagnia. I voli inizieranno in coincidenza con l’apertura della stagione sciistica, permettendo a tutti gli appassionati di sport invernali di raggiungere facilmente le più rinomate località Alpine in Lombardia ed in Val D’Aosta. Inoltre, i voli saranno perfetti per chi vuole visitare la splendida città di Milano e le sue molteplici offerte: il Teatro alla Scala, la splendida vista dalle guglie del Duomo, e lo shopping ad alto livello".

“Con S7, aggiungiamo un nuovo vettore e un nuovo hub, Mosca Domodedovo, alla nostra rete di collegamenti da e per Malpensa – dichiara Andrea Tucci, V.P. Aviation Sea - migliorandone ulteriormente qualità e capillarità del network. S7 sarà il quarto vettore russo ad operare su Malpensa e andrà a soddisfare la crescente domanda sulla Russia, un mercato da 730.000 passeggeri annui, con ancora una consistente quota (22%) di flussi indiretti: la Lombardia è infatti la regione italiana con i volumi più alti di traffico con stop intermedio di connessione”.

“La partnership di codeshare fra S7 ed Air Italy – continua Tucci - potrà poi garantire ulteriore connettività in partenza da Mosca, da un lato, grazie alla vasta rete di collegamenti interni di S7 (45 destinazioni in Russia e 13 destinazioni nelle ex repubbliche sovietiche della Comunità degli Stati Indipendenti) e in partenza Milano, dall’altro, con le prosecuzioni di Air Italy sui voli attivi nello scalo di Malpensa (sette destinazioni nel sud Italia e 14 destinazioni internazionali, di cui cinque in nord America)”.