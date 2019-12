Due nuovi area manager per il gruppo Go World

09/12/2019 15:52

Nello staff guidato da Berettini arrivano Luca Catinelli per Como, Varese, Sondrio, Monza e Brianza e la Svizzera italiana e Raffaele Taglialatela, responsabile vendite per la Campania







Go World annuncia l’ingresso di due nuovi professionisti nel team commerciale coordinato dal direttore commerciale Marco Berettini (nella foto) e che conta più di 15 agenti per coprire tutto il territorio italiano e le Isole.

Luca Catinelli, professionista con anni di esperienza nel mondo del turismo in affermate catene alberghiere e servizi aggiuntivi, è il nuovo area manager Go World per l’area che include le zone di Como, Varese, Sondrio, Monza e Brianza e la Svizzera italiana.

Con una grande esperienza per la programmazione tailor made maturata come area manager per importanti realtà di tour operating a livello nazionale, Go World nomina Raffaele Taglialatela come responsabile vendite per tutta la regione Campania.

“Il mio personale e caloroso benvenuto in famiglia ai due nuovi collaboratori”, afferma Berettini. “La squadra commerciale è affiatata e siamo pronti ad affrontare il 2020 con tutto l’entusiasmo che ci contraddistingue e con la voglia di far conoscere i nostri prodotti, sia quelli già noti dei nostri tour operator come Go Asia, Go Afrique, Go America e Go Australia, sia quelli dei nostri cluster rivolti ad un pubblico di nicchia come Go Horse, Go Scuba, Go to Fish, Go Trekking, Io Viaggio con Dio, Go Surf e Go Overland”.