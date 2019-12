Idee per Viaggiare e il Giappone differente

13/12/2019 16:36

Per il Paese del Sol Levante l’Italia è il 1°mercato sul segmento dei viaggi di nozze

E’ un Giappone insolito quello di Idee per Viaggiare. E per farlo conoscere l’operatore ha organizzato ieri a Roma una serata di formazione per le agenzie di viaggio del Lazio, in collaborazione con l’Ente del Turismo Giapponese e Thai Airways.

Nel 2018 150mila italiani si sono recati in Giappone registrando una crescita del 19% rispetto all’anno precedente. “Il 2019 procede altrettanto bene in termini di arrivi, se non meglio - ha detto Valeria Pirodda, business development assistant all’Ente del turismo Giapponese in Italia, intervenuta all’evento - il numero dei viaggiatori continua a crescere in maniera stabile e sul segmento viaggi di nozze l’Italia attualmente è il 1° mercato. Il mese più quotato continua ad essere quello di aprile per assistere alla fioritura dei ciliegi, ed agosto, ma vorremmo far capire che la destinazione è molto bella anche in inverno per esempio, perché è vero che fa freddo ma non piove. Ogni stagione in Giappone ha le sue caratteristiche”.

Super richiesto dunque, per i viaggi di nozze. E anche Idee per Viaggiare conferma questa tendenza: “E’ molto di moda e solitamente gli sposi lo abbinano poi ad un soggiorno mare - ha detto Vanessa Bruni.- Noi non vogliamo solo venderla però questa destinazione, vogliamo soprattutto farla conoscere perché la si possa proporre al cliente essendo fermamente convinti che non si tratta soltanto di una bella meta ma di un viaggio che cambia tutti coloro che lo visitano. E’ una destinazione rispettosa, silenziosa, non invadente, dove il popolo è talmente legato alle tradizioni che riesce a farle assorbire in maniera spontanea ai viaggiatori e se l’ostacolo della lingua può a volte spaventare il cliente meno esperto, è bene sapere che nel Paese della gentilezza e della cortesia il turista viene sempre coccolato e supportato sotto ogni punto di vista.

E’ arrivato poi il momento di spingere il Giappone più autentico, quello meno conosciuto, quello delle case dei samurai, degli onsen abbinati ai Ryokan, delle fabbriche di sakè e degli antichi quartieri delle geisha”. Sono 5 i tour di gruppo con lingua italiana che l’operatore propone per visitare il Paese, da 6 a 9 notti, con la possibilità di prevedere anche estensioni balneari, alle Maldive o in Thailandia per esempio, dove si può volare con Thai Airways che dal Giappone offre comodi collegamenti giornalieri e plurigiornalieri. C’è il tour Giappone Romantico traTokyo,Kyoto e il Lago Biwa, il Semplicemente Giappone che porta alla scoperta anche di Kanazawa e Takayama, il Giappone delle Meraviglie per visitare anche Hiroshima, Himeji e Nara, I Colori del Giappone e il Giappone in Libertà che abbina anche 6 notti alle Maldive".