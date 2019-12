Boeing, stop al 737 Max

18/12/2019 12:47

A rischio lo 0,3% del Pil Usa

Boeing ha confermato lo stop temporaneo, a partire da da gennaio 2020, della produzione del 737 Max. “Riteniamo che questa sia la decisione meno dannosa, per garantire la produzione sul lungo termine e la tenuta della catena di forniture”, ha spiegato la società con una nota.

Per il costruttore americano, la sospensione della produzione rappresenta un duro colpo anche per i conti: la società ha già visto calare il proprio utile di 5,6 miliardi di dollari per compensare i clienti e ha già scritto a bilancio un impatto da 3,6 miliardi per quanto riguarda la crescita dei costi determinata da questa situazione involontaria. Boeing ha inoltre accantonato oltre 6 miliardi di dollari per i risarcimenti ai clienti.

Ma il contraccolpo è destinato a ripercuotersi sull'intera economia: il blocco della produzione, secondo alcuni analisti, eliminerà 0,3 punti percentuali dal Pil in soli tre mesi.