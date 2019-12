Capitale della Cultura 2021, Confcommercio "tifa" per Fano

18/12/2019 17:48

La sezione di Pesaro e Urbino dell'associazione imprenditoriale sostiene la candidatura della cittadina marchigiana, presentata al Mibact negli scorsi giorni. E chiede di essere coinvolta

Confcommercio tifa Fano Capitale italiana della Cultura 2021. L’associazione imprenditoriale ha infatti spiegato in una nota a firma del d.g. della sede di Pesaro e Urbino Amerigo Varotti, una volta appresa la notizia della candidatura avanzata dalla cittadina marchigiana presso il Mibact, che la ritiene “di estrema importanza per valorizzare il tessuto economico e sociale della terza città delle Marche attraverso la valorizzazione dei beni culturali e degli eventi ed iniziative culturali cittadine".

"Fano - ha osservato Varotti - è un contenitore di grande qualità dal punto di vista culturale: la Fano romana, la Fano di Vitruvio, la Fano dei Malatesta, la Fano dei tanti eventi culturali di prestigio, da Passaggi Festival a Letteraria, da Fano Jazz by the sea al Teatro della Fortuna, dalla Città sotterranea al Museo della Flaminia. Fano merita indubbiamente di divenire Capitale italiana della cultura 2021 e per questo Confcommercio è disponibile a collaborare per favorire il raggiungimento di questo obiettivo”.

La presa di posizione di Confcommercio si conclude con un auspicio: “Il sindaco e l’Amministrazione comunale ci coinvolgano urgentemente in questo progetto, che deve vedere coinvolte ai massimi livelli tutte le Istituzioni regionali, provinciali e gli stekeholder cittadini”.