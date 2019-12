La Lombardia si promuove nei mercati esteri con workshop b2b

19/12/2019 10:14

Tra i bacini principali ci sono la Germania e i Paesi emergenti dell’Est Europa. Quest'anno Explora ha condotto negli Stati Uniti una serie di iniziative b2b e b2c

Proseguono le attività di promozione della Lombardia nei mercati esteri. Anche quest’anno, Explora ha confermato il proprio supporto agli operatori, organizzando la partecipazione di un numero selezionato di rappresentanti dell’industria turistica lombarda ad alcuni workshop b2b per facilitare l’incontro tra domanda e offerta e stimolare i flussi turistici internazionali.



Una mossa che rientra nel piano di promozione internazionale di Explora che mira ad amplificare la conoscenza della destinazione Lombardia nei mercati esteri principali come la Germania e i Paesi emergenti dell’Est Europa, e a sostenere i partner dell’industria turistica nella promozione della loro diversificata offerta. In aggiunta, quest’anno Explora ha condotto, per la prima volta negli Stati Uniti, una serie di iniziative b2b e b2c, come la sinergia con Eataly, che ha visto la realizzazione di eventi a New York e a Los Angeles focalizzati sul tema food valorizzando i territori attraverso le eccellenze gastronomiche della Lombardia.



In occasione dei tre appuntamenti b2b organizzati dal network di Itw- Italian Travel Workshop, che si sono svolti tra ottobre e dicembre a New York, Varsavia e a Dusseldorf, Explora, attraverso un bando, ha messo a disposizione degli operatori lombardi oltre 30 postazioni.