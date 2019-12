Lo skipass? Si compra via app. E con il Telepass

19/12/2019 16:18

La società implementa nella sua piattaforma di servizi la possibilità di acquistare i ticket per l'accesso a circa 2.000 km di piste

Sulle piste da sci come al casello dell’autostrada. E’ questa la novità di Telepass, che ha esteso la sua piattaforma di servizi digitali anche all’acquisto dello skipass: “Già dalle prossime festività natalizie – spiega la società in una nota - sarà possibile con un semplice tap accedere alle piste in ben 20 comprensori dell’arco alpino, a partire dalla Valle d’Aosta, passando per il Piemonte, la Lombardia, il Trentino, oltre che l’Emilia Romagna”.

Coinvolti circa 2000 km di piste e impianti di risalita: La Thuile, Cervinia, Pila, Monte Rosa Ski (Gressoney e Champoluc), Courmayeur Mont Blanc e Skyway, Alagna-Valsesia, Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva, Pinzolo, Pejo Terme, Ponte Di Legno e Tonale, Barzio, Folgaria-Fiorentini, Lavarone, Corno alle Scale. Entro il prossimo gennaio inoltre lo Skipass di Telepass sarà utilizzabile anche a Livigno, Santa Caterina Valfurva e Bardonecchia.



L’acquisto dello skipass – per massimo 4 persone - si effettua attraverso l’app Telepass Pay. Oltre al ticket per l’accesso alle piste, è possibile ottenere la copertura assicurativa, per un’unica giornata o per l’intera durata della vacanza.