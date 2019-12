Turismo incoming: on air “VisitCanavese.it”

20/12/2019 08:56

E' on air “VisitCanavese.it”(canaveselab.it – visitcanavese.it ) il portale dedicato al Canavese - con spunti e idee per scoprire il territorio, realizzato da CanaveseLab3.0, azienda privata, che dal 2014 opera con l’obiettivo di sviluppare e implementare un network di realtà locali, dagli operatori economici all’associazionismo per incentivare un turismo incoming nel Canavese.

“VisitCanavese.it” nasce da un’opera di restyling e integrazione dati del precedente portale “CanaveseLab.it” con l’intento di fornire, al potenziale viaggiatore, una piattaforma nella quale avere una panoramica del Canavese sotto il punto di vista delle attrazioni storico culturali, dei principali appuntamenti, delle eccellenze enogastronomiche e delle attività praticabili indoor e outdoor nelle diverse stagioni. L’intuizione è quella di fornire un servizio (strutturato e in continuo aggiornamento) al viaggiatore che metta in evidenza le peculiarità di questo territorio attraverso suggerimenti sui diversi aspetti che ne caratterizzano l’identità. Il Canavese si può pregiare ad esempio di 4 siti Patrimoni dell’Unesco, dell'Anfiteatro Morenico d’Ivrea, di testimonianze storiche riscontrabili nei castelli, chiese medioevali e barocche, della tradizione vitivinicola solo per citare alcuni esempi.

“Crediamo nelle potenzialità del Canavese ed è per questo che abbiamo deciso di investire in questa operazione di aggiornamento e ampliamento del precedente portale. Sono trascorsi 2 anni durante i quali ci siamo interrogati su come agire al meglio per proporre uno strumento facilmente fruibile al pubblico in grado di raccontare in modo diretto, emozionale e autentico tutte le varie sfaccettature di questa area del Piemonte. Il 90% delle immagini inserite sono state realizzate da noi in occasione dei vari sopralluoghi e attività svolte negli anni e tutti i testi, ad eccezione di quelli nella sezione “Storie”, sono redatti internamente”, commenta Sonia Scagnolari, fondatrice e ideatrice di CanaveseLab3.0.