Pinterest svela le tendenze “travel” del 2020

22/12/2019 16:33

Il turismo, così come tanti altri settori, si trova a un bivio generato dalla diffusione di nuove esigenze legate all'eco-sostenibilità e ai viaggi

Quali sono i top trend di Pinterest per il 2020? Quando gli utenti vogliono cercare nuove idee, la prima cosa che fanno è andare su Pinterest, dove possono trovare ispirazione.

Considerando che in tutto il mondo sono più di 320 milioni le persone che usano Pinterest, queste ricerche offrono dati preziosi per individuare le tendenze emergenti. Pinterest 100 è il report annuale che presenta i trend in arrivo, suddiviso in dieci temi che rappresentano altrettanti cambiamenti culturali ed evoluzioni nel comportamento dei consumatori.

Una di queste aree è dedicata ai viaggi: in questo momento il turismo, così come tanti altri settori, si trova a un bivio generato dalla diffusione di nuove esigenze legate all'eco-sostenibilità e ai viaggi. Per alcune persone, tutto questo si traduce nel desiderio di limitare il proprio impatto ambientale, magari scegliendo mezzi di trasporto più green oppure optando per le cosiddette staycation, ovvero le vacanze vicino a casa. Per altre, si tratta di considerare il proprio impatto a livello culturale, evitando i luoghi più gettonati e prediligendo mete meno turistiche.

Ecco le tendenze travel contenute nel report Pinterest 100, una è viaggiare in treno, mezzo di trasporto sostenibile e panoramico (Viaggiare in treno, +107%); ma anche cosa serve per viaggiare a rifiuti zero, cioè prodotti green e suggerimenti su come preparare la valigia per viaggiatori attenti all'ambiente (Cosa serve per viaggiare a rifiuti zero, +48%).

Staycation, uno dei modi migliori per viaggiare facendo del bene al nostro pianeta? Scegliere destinazioni vicino a casa. (Weekend fuori porta, +38%). Città amiche dell'ambiente cioè visitare le città più green e scoprire nuovi modi per aiutare il pianeta anche di rientro a casa. (Idee città ecosostenibile, +47%). Viaggi ecosostenibili: come ridurre efficacemente il proprio impatto ambientale mentre si è in giro per il mondo. (Viaggi ecosostenibili, +73%).

Tra le tendenze c'è il turismo rurale: sono sempre di più i contadini che invitano le persone a dare una mano nei campi e a fermarsi a dormire nella loro struttura. (Idee per il turismo rurale, +57%). Vacanze studio, tutto quello che si deve sapere in previsione di una vacanza studio o di un semestre di studio all'estero. (Studiare all'estero, +32%), ma anche strutture eco-friendly: case sull'albero, cupole geodetiche, ecolodge e altre strutture per una vacanza ecosostenibile e a stretto contatto con la natura. (Strutture per il turismo ecologico, +31%).

Non ultime le storie di viaggio, una delle cose più belle del viaggio è tornare a casa e condividere le esperienze vissute. (Storie di viaggio, +125%) o la riduzione dell'impatto ambientale sono infiniti i modi per aiutare l'ambiente, riciclare e ridurre il tuo impatto sul pianeta. (Consigli per ridurre l'impatto ambientale, +86%)

Come vengono selezionate le tendenze? Sono stati raffrontati i volumi delle ricerche dei periodi agosto 2017-luglio 2018 e agosto 2018-luglio 2019. Successivamente, sono stati individuati 100 argomenti che registravano un numero significativo di ricerche e una crescita costante nel tempo e successivamente sono stati raggruppati in dieci cambiamenti culturali.