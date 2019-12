Costa Crociere e l’orgoglio di Brancaleoni

24/12/2019 09:30

"Essere leader non so se significa avere più o meno navi ma sicuramente vuol dire interpretare il ruolo di azienda in modo responsabile”, afferma - di Laura Dominici

Guida l’area commerciale di Costa Crociere in tutto il mondo, Massimo Brancaleoni, è una sorta di vessillo della società di crociere, alla quale è legato da una passione e un attaccamento che traspare da ogni commento.

A cominciare dagli atout che riconosce alla nuova ammiraglia: “Il messaggio che vorrei dare alle agenzie – commenta alla stampa trade riunita per la presentazione della Costa Smeralda – è che quella che vorrei presentare ai nostri partner è la nave più bella del mondo”. Ricorda poi i 70 anni di storia di Costa, il valore del made in Italy (“respirerete italianità nel design, nei materiali utilizzati per lampade, divani, poltrone”, sottolinea).

“C’è una forte prossimità – aggiunge - tra la nostra capacità di fare stile e questa nave, confermata dalla presenza del museo Code, che riunisce 470 pezzi che rappresentano lo stile italiano più importante. Una galleria nel tempo che illustra come il design italiano ha caratterizzato la nostra vita negli ultimi 50-60 anni”. Dettagli che, a suo giudizio, sono gli elementi di maggiore ingaggio “per la vendita in agenzia”, anche perché stiamo parlando di una nuova modalità di viaggio “che può funzionare meglio, con un intrattenimento che viene arricchito. Una nave che cambia il tipo di prodotto e l’esperienza che vogliamo dare al cliente”.

Dettagli del cambiamento in atto che rappresentano “il più fulgido esempio di innovazione responsabile. Non è soltanto il fatto che la nave sia Lng (sta per gas naturale liquefatto, ndr) – prosegue - ma è la scelta di considerare l’impatto che le nostre operazioni hanno nel mare in cui operiamo e nell’aria e sulle comunità di paesi e porti che visitiamo. Il nostro approccio alla sostenibilità è olistico”.

Un nuovo passo verso quel cammino di innovazione che lo porta a ricordare quelli precedenti: “Nel 2000 sono state lanciate le prime navi con balcone e siamo stati noi ad aprire questo mercato”. Chi andò in Cina per prima e chi aprì a Dubai?, si chiede per poi rispondere: “Noi. Abbiamo proposto il giro del mondo prima di tutti”. E aggiunge: “Essere leader non so se significa avere più o meno navi ma sicuramente vuol dire interpretare il ruolo di azienda in modo responsabile”. Poi cita ancora l’all inclusive nel mondo delle crociere e il Super all inclusive con l’inclusione delle escursioni.

Intanto con il nuovo concept di Costa Smeralda (caratterizzata da un’ampia offerta anche a livello di f&b con 19 bar e 16 ristoranti, ndr) la società intende “abbracciare un target più alto. Il mercato italiano sta crescendo. L’ambizione è di abbracciare una audience più vasta. In questo anche la tecnologia aiuta”. Per gennaio e marzo è stato già fissato un intenso programma di familiarizzazione dedicato alle agenzie.

Laura Dominici