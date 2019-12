A gennaio arriva l'Exclusive Sale di Club Med

31/12/2019 16:45

Il tour operator garantisce forti sconti a chi prenota fino al 26/1 per partenze fino al 26 aprile, Pasqua inclusa. Coinvolti resort sul lungo e sul corto raggio, da Cefalù ai Caraibi

SI chiama Exclusive Sale la nuova iniziativa commerciale pensata da Club Med per l’inizio del 2020. La promozione prevede fino a 1.600 euro di sconto per coppia per tutti coloro che – tra il 5 e il 26 gennaio – prenoteranno una camera deluxe o una suite per le partenze dal 7 gennaio al 26 aprile, Pasqua inclusa.

Per i bambini sotto i 6 anni il soggiorno è sempre gratuito. Tra i resort coinvolti nell’iniziativa, Club Med cita il Punta Cana ai Caraibi e - alle Maldive - il Club Med Kani e le Ville di Finolhu, mentre a Mauritius il Club Med La Pointe aux Canonniers. “Chi desidera una fuga a poche ore di volo – conclude il t.o. - può scegliere tra Marrakech La Palmeraie in Marocco o l’incantevole Sicilia nel Club Med Cefalù, il primo Exclusive Collection del Mediterraneo”.