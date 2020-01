Msc, il World Cruise 2020 di Magnifica al via

07/01/2020 09:00

E' partito da Genova il secondo viaggio intorno al mondo della compagnia: 117 giorni di navigazione, 43 le destinazioni. Bene le prenotazioni per le edizioni 2021 e 2022 - di Lara Morano

La Msc Magnifica è partita domenica 5 gennaio da Genova per la seconda crociera intorno al mondo della compagnia: 117 giorni di scoperta senza dover mai disfare la valigia. Gli ospiti di Msc Magnifica visiteranno 43 destinazioni nei 5 continenti, e contemporaneamente vivranno un vero e proprio viaggio gastronomico grazie a un menù internazionale e ai dieci chef provenienti da tutto il mondo, che porteranno le tipicità delle loro rispettive cucine: italiana, spagnola, brasiliana, argentina, colombiana, peruviana, hawaiana, cinese, indiana e tedesca.

L'itinerario si snoda da Ushuaia in Argentina a Valparaiso in Cile, da Callao/Lima in Perù a Rarotonga (Isole Cook) e poi ancora Nuova Zelanda, Australia, Papua Nuova Guinea, Bali, India e Giordania, con visita a Petra. “Dopo il grande successo della nostra prima World Cruise, partita sempre da Genova esattamente un anno fa, siamo contenti di essere qui oggi per salutare la partenza del secondo giro del mondo targato Msc Crociere - ha commentato Gianni Pilato, area manager Nord - Ovest di Msc Crociere - Anche se gli itinerari cambiano ogni anno, Genova resta sempre la città di partenza e di arrivo del nostro giro intorno al mondo. Infatti, anche nel 2021 e nel 2022 la World Cruise Msc partirà sempre dalla città della lanterna e ciò testimonia il ruolo strategico che questa città riveste per la nostra compagnia. Una scelta che risulta peraltro molto apprezzata, visto che le vendite della World Cruise 2021 stanno portando ottimi risultati e da circa un mese è possibile prenotare la World Cruise 2022: un viaggio di 117 giorni in partenza sempre da Genova e sempre il 5 gennaio alla scoperta di 43 destinazioni e 24 nazioni diverse a bordo di Msc Poesia”.

Un programma di intrattenimento studiato ad hoc per rendere più piacevole la permanenza a bordo si unisce agli spettacoli culinari degli chef stellati, che si cimenteranno in veri e propri show cooking per stimolare la curiosità dei passeggeri. A bordo della nave ci sarà anche una videocamera che sarà utilizzata in staffetta da un team di content creator, appositamente arruolati da Msc Crociere in collaborazione con Instax, che daranno vita a un racconto della vacanza intorno al mondo catturando le proprie esperienze e raccontando le destinazioni che saranno via via scoperte. Questi otto viaggiatori cureranno storie basate sulla narrazione e sul concetto di "made by humans". Ciascuno di loro incontrerà e interagirà con la popolazione locale in 23 paesi diversi. Nel team ci sarà anche l’influencer italiano Marcello Ascani che sarà a bordo della nave dal 4 al 16 aprile alla scoperta di Bali e Bombay. "Il mercato migliore rimane orgogliosamente quello italiano - conclude il manager - che negli anni continua ad aumentare".

Lara Morano