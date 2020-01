Hahn Air inizia il 2020 con 40 nuove compagnie aeree partner

09/01/2020 11:29

Diciassette utilizzano il prodotto HR-169 e hanno stipulato un interline agreement

Per Hahn Air un 2019 di buoni risultati, dato che ha aggiunto 40 nuovi vettori alla sua rete di oltre 350 compagnie aeree partner nel corso dello scorso anno. I voli di tutti i nuovi partner possono essere emessi dalle agenzie di viaggio di tutto il mondo con il biglietto Hahn Air assicurato contro l’insolvenza.

Diciassette delle nuove compagnie aeree partner utilizzano il prodotto HR-169 e hanno stipulato un interline agreement con Hahn Air. Gli altri 23 vettori traggono vantaggio dai prodotti H1-Air o X1-Air pensati per le compagnie aeree che desiderano espandere la propria presenza nei gds. In questo possono estendere il proprio raggio d'azione a dieci grandi GDS e 100.000 agenzie di viaggio in 190 mercati.

“Nel ventesimo anno dall’inizio della nostra attività di biglietteria - commenta Jörg Troester, head of corporate strategy, industry and government affairs di Hahn Air -, abbiamo introdotto la nostra piattaforma Ndc, Hahn Air Technologies e la nostra nuova soluzione per i voli navetta aziendali, Hr-Corporate. Inoltre, abbiamo ricevuto la certificazione Ndc di Livello 3 di Iata, abbiamo emesso il primo biglietto aereo al mondo basato su blockchain e abbiamo aggiunto 40 nuove compagnie aeree alla nostra rete di partner. Siamo pronti per il 2020, con una particolare attenzione ai nostri prodotti H1-Air e X1-Air, alle nuove tecnologie e alla sostenibilità. Avremo presto ulteriori novità da annunciare.”