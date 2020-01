Aperte le vendite di Costa Toscana

08/01/2020 15:16

Da oggi è possibile prenotare viaggi di una settimana da giugno. Costa Crociere allunga inoltre l'estate di Costa Vittoria con quattro nuove rotte



Costa Crociere apre le vendite per gli itinerari della prossima ammiraglia Costa Toscana, che da oggi saranno già disponibili per la prenotazione nelle agenzie di viaggi e online.



A poche settimane dal debutto di Costa Smeralda, che sta riscuotendo un grandissimo apprezzamento, la compagnia italiana offre la possibilità di iniziare a sognare una vacanza anche sulla gemella Costa Toscana, che è attualmente in costruzione presso il cantiere Meyer di Turku (Finlandia). Costa Toscana e Costa Smeralda sono due navi a basso impatto ambientale che rappresentano un progetto unico nel settore delle crociere, in grado di coniugare l’innovazione responsabile con quella di prodotto. Sono infatti alimentate a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile più “pulito” al mondo, e propongono un’esperienza di vacanza senza precedenti, in cui l’ospitalità italiana resta elemento fondamentale e distintivo.



La prima crociera di Costa Toscana inizierà da Amburgo il 28 giugno 2021: 14 giorni con destinazione finale Savona, e un programma che prevede soste lunghe, di due giorni e una notte, a Lisbona, Barcellona e Marsiglia, tre delle più belle città di mare europee. Nel corso dell’estate 2021 e sino alla prima settimana di novembre, Costa Toscana proporrà crociere di una settimana che andranno alla scoperta di cultura, arte e spiagge del Mediterraneo occidentale. L’itinerario comprende Savona (domenica), Napoli (lunedì), Cagliari (martedì), un giorno di navigazione, Palma di Maiorca (giovedì), Barcellona (venerdì) e Marsiglia (sabato). Dalla metà di novembre 2021 sino a Pasqua 2022 inclusa, l’itinerario sarà sempre di una settimana, ma cambierà per visitare due tra le più apprezzate città d’arte italiane: Savona (sabato), Marsiglia (domenica), Barcellona (lunedì), Palma di Maiorca (martedì), un giorno di navigazione, Palermo (giovedì), Civitavecchia/Roma (venerdì). Da non perdere la crociera di Capodanno 2022, che avrà un itinerario speciale di 9 nove giorni con l’aggiunta di Valencia.



Costa Crociere annuncia inoltre un’altra novità relativa al 2020. Costa Victoria prolungherà infatti la stagione estiva con quattro nuove crociere, anch’esse già disponibili per la prenotazione. Dal 9 settembre al 12 ottobre 2020 la nave partirà da Savona per una vacanza di 11 giorni alla scoperta di nove splendide destinazioni balneari del Mediterraneo occidentale: Tolone, Tarragona, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Ajaccio, Olbia, Salerno, Portoferraio/isola d’Elba. La nave sosterà in molti di questi porti dal mattino sino a tarda sera, permettendo agli ospiti di godersi pienamente la visita a terra. Ulteriori novità relative agli itinerari di Costa Victoria dopo ottobre 2020 saranno annunciate nelle prossime settimane.