La mossa di Ota: restyling del logo

09/01/2020 14:54

L'annuncio fatto in occasione della convention in Sardegna per i 30 anni di attività ora è diventato realtà con il restyling del logo Ota Viaggi. Il progetto grafico, durato più di un anno, ha portato "allo sviluppo, di una versione definitiva che presenta alcune caratteristiche fondamentali che ci identificano ancor di più nell’attività che svolgiamo quotidianamente - spiega in una nota Francesco Boccanera, responsabile marketing & comunicazione Ota Viaggi -. La prima esigenza che avevamo era quella di avere un logo originale, riconoscibile e facilmente identificabile, un logo versatile ed adattabile ai nuovi supporti e canali di comunicazione; lettere semplici e ben definite che permettono una facile lettura del nome dell’azienda che rappresenta".

A detta del manager la crescita del t.o. "ha permesso di diventare un vero e proprio punto di riferimento per il segmento del Mare Italia e l’aggiunta di un elemento grafico “un baffo tricolore” evidenzia in modo netto questo aspetto, oltre che indicare la nostra italianità, soprattutto negli eventi esteri. Affinché il logo possa acquisire il giusto spessore e valore vi deve essere una corrispondenza in termini di immagine veicolata e percepita, questo è il motivo della scelta di un colore blu intenso e dello sviluppo del secondo elemento grafico che rappresenta un'onda, proprio per dare una percezione dell’elemento mare ancora più incisiva. Per concludere, abbiamo voluto identificare l’attività che l’azienda svolge e per questo abbiamo anche aggiunto l’elemento descrittivo tour operator a completamento di tutto il progetto grafico".