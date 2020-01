Sicilia, Molise e Urbino: per il New York Times tra le mete da visitare nel 2020

10/01/2020 11:10

Il filo conduttore dell'elenco delle destinazioni vede da una parte la sostenibilità e dall'altra la spinta della storia

Occhi puntati su Sicilia, Molise e Urbino. Perchè? Semplice, perchè il New York Times le ha inserite nella sua lista delle 52 destinazioni da visitare nel 2020. Il che potrà dare un impulso in più ai flussi turistici incoming, accendendo i riflettori sulle località italiane segnalate.

Come si legge su Ansa, tra le mete preferite dal quotidiano per l'anno in corso ci sono alcune località non a sorpresa, come Tokyo, visto che quest'anno vi si svolgeranno le Olimpiadi, o le Bahamas, che magari necessitano di un sostegno in più a seguito del passaggio dell'uragano Dorian. Ad essere menzionata anche la Groenlandia, dai ghiacciai minacciati dal cambiamento climatico.

Il che fa comprendere qual è il filo conduttore della lista, da una parte c'è la sostenibilità e dall'altra la spinta della storia. Infatti, la Sicilia si è aggiudicata un posto nella lista in virtù della ripresa del turismo sostenibile nell'isola, oltre al patrimonio di bellezze, ricchezze, tradizioni culinarie e alla presenza del vulcano.

Il Molise viene presentato come scelta ideale per chi è alla ricerca di un'Italia "al tempo stesso tradizionale e incontaminata", mentre per Urbino è la storia che la fa da padrone, in occasione del 500esimo anniversario della morte di Raffaello. "Urbino ha tutto quello che ha la Toscana, ma alla metà del prezzo e con la metà dei turisti", dice il Times.