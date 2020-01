Il Tucano, 2019 in doppia cifra: focus sui viaggi di gruppo con i "prof"

10/01/2020 14:12

Il tour operator celebra un +24% sul fatturato e un +18% di passeggeri. Tra le iniziative per il 2020, i nuovi cataloghi in agenzia e il ciclo di webinar sulle destinazioni

Un 2019 che si è chiuso con un +24% sul fatturato e un +18% sui passeggeri e nuovo prodotto per la gamma 2020. E’ questo lo stato dell’arte de Il Tucano Viaggi Ricerca, che in questo primo scorcio di nuovo anno registra “prenotazioni ben avviate sia sui tour di gruppo sia sui tour individuali, disegnati all’insegna dei viaggi di alto contenuto culturale, naturalistico, etnografico nel rispetto di ambienti, culture, costumi e tradizioni”, come si legge in una nota dell’operatore.

Tra i trend si consolida, secondo Il Tucano, la tendenza dei passeggeri a scegliere “una partenza di gruppo con l’assistenza di uno specialista, ovvero lo studioso, il ricercatore, il docente che garantisce l’assistenza scientifica e un importante supporto culturale offrendo ai viaggiatori Tucano le chiavi per cogliere gli aspetti segreti e più affascinanti che ogni luogo custodisce, per scoprire le forme di un paesaggio o decifrare siti e rovine archeologiche, per avvicinare e interpretare le peculiarità culturali, storiche e linguistiche di un Paese”.

Sul versante del prodotto, sono freschi di stampa i nuovi cataloghi con tutte le proposte nei vari continenti del mondo: Africa, Americhe, Asia, Russia e terre del Nord. “Un indispensabile strumento di vendita per le adv – rileva il t.o. - a cui si è aggiunto il catalogo ‘I viaggi archeologici del Tucano Viaggi Ricerca’ per chi desidera scoprire antiche e misteriose civiltà. Nel 2020 sarà online il catalogo ‘Gioielli d’Europa’, una raccolta di itinerari dedicati a chi è in cerca delle testimonianze artistiche, architettoniche e naturalistiche dei Paesi d’Oltralpe: itinerari brevi, per individuali o per piccoli gruppi, tutti preziosi”.

Il 2020 vedrà inoltre un ciclo di webinar per le adv sulle varie destinazioni. “Prevediamo - commenta Willy Fassio, fondatore del Tucano Viaggi Ricerca - un buon riscontro legato a queste nuove iniziative specificatamente dedicate alle agenzie, un efficace strumento di interazione che assicurerà vantaggi nel saper proporre la destinazione al cliente finale”.