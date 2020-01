Partito l'advanced booking di Grimaldi

14/01/2020 14:46

Valida per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2020, con partenza tra il 15 giugno e il 15 settembre 2020

Grimaldi Lines lancia l’iniziativa di advanced booking valida per le prenotazioni dell’estate 2020. L’offerta prevede una scontistica del 20% (diritti fissi esclusi) sulle rotte verso il Mediterraneo, in Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Malta.

La promozione riguarda il passaggio nave e i supplementi per le sistemazioni a bordo e per i veicoli e gli animali domestici al seguito, esclusivamente per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2020, con partenza tra il 15 giugno e il 15 settembre 2020.

L’offerta è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.

“La flotta – sottolinea la compagnia - vanta cruise ferry e traghetti di ultima generazione, con un età media di circa 10 anni, in grado di garantire agli ospiti un buon livello di accoglienza e una traversata confortevole”. Le due ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, recentemente sottoposte ad un complesso intervento di allungamento e restyling, sono oggi le prime navi del Mar Mediterraneo a zero emissioni in porto ed offrono ristorante à la carte, self-service e family burger, piscina con solarium e fast-food esterno, centro benessere con sauna, bagno turco e idromassaggio, sala giochi per bambini, casinò con roulette e slot machine, Smaila’s Club e discoteca aperta tutta la notte.