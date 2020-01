Le nuove affiliazioni di Geo: focus su adv profilate e con alti volumi

15/01/2020 08:37

Il network annuncia l'ingresso nella sua linea Gold di “Turismo 85” di Udine e “I Viaggi di Pegam” di Roma. E spiega: "La parola d'ordine del 2020 è qualità"

Qualità, nei servizi e nelle new entry tra le adv affiliate. E’ questa la parola chiave per il 2020 di Geo Travel Network che, come spiega l’a.d. Luca Caraffini, si sta “muovendo verso agenzie sempre più profilate, con volumi alti, che facciano un percorso convinto e strutturato con noi e con i nostri top partner Costa e Gruppo Alpitour. I numeri positivi e sempre in crescita ci stanno dando ragione su questa scelta di posizionamento”.

In tal senso, il network ha annunciato l’ingresso nella sua linea top, la Gold, delle adv “Turismo 85” di Udine e “I Viaggi di Pegam” di Roma. “La prima, agenzia di proprietà – spiega il network in una nota – e con oltre trent’anni di esperienza e una quarantina di dipendenti, dislocati in 5 uffici, nasce come agenzia per il business travel, ma sviluppa fatturati importanti anche su leisure e gruppi. La seconda, che quest'anno festeggia i 25 anni di attività, vanta un settore di consulenza per viaggi tailor made e servizi su misura, con sedi che sono veri e propri Travel store, dove la scelta del viaggio diventa prima di tutto esperienza”.

“Siamo onorati che agenzie come queste, che provengono da altri percorsi ed esperienze, abbiano deciso di scegliere noi - prosegue Caraffini -. Agenzie strutturate, con personale esperto e qualificato, leader sul loro territorio e ben posizionate sul mercato, attive nel marketing territoriale e sul fronte tecnologico, rispondono esattamente al target a cui facciamo riferimento”.

Il network, nell’annunciare a breve altre new entry in regioni per esso strategiche come Lombardia, Friuli e Campania, ha anticipato anche un imminente rafforzamento nella sua rete vendita lombarda.