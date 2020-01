La Basilicata alla Cmt di Stoccarda

15/01/2020 16:38

“Occasione di confronto per migliorare iniziative di promozione”

L’11 e il 12 gennaio Apt Basilicata è stata protagonista alla Cmt di Stoccarda, la più grande manifestazione rivolta al mondo dei consumatori specializzata in turismo attivo, leisure, outdoor, camperismo, a cui l’agenzia di promozione territoriale ha partecipato in raccordo con le iniziative promosse dall’Enit. Lo stand è stato aperto al pubblico ed è stato visitato da centinaia di visitatori interessati alla destinazione Basilicata, molti dei quali già in passato avevano visitato la regione e hanno dichiarato di volerci ritornare.

Cmt ospita la più grande area espositiva al mondo dedicata al camperismo; nel 2019 oltre 260.000 persone hanno visitato la fiera e per l’edizione 2020 gli organizzatori prevedono di raggiungere alla data di chiusura lo stesso numero di partecipanti. La Basilicata ha presentato la propria destinazione, con un focus sull’outdoor/leisure, in un intervento rivolto al pubblico di settore da parte del direttore generale Antonio Nicoletti, oltre ad essere tra le regioni partecipanti ad un incontro con i travel blogger accreditati dall'ente fieristico organizzatore. “La presenza in fiera - commenta Nicoletti - ha fornito non solo l’occasione di promuovere la nostra destinazione turistica, ma anche di confrontarci con operatori di settore e viaggiatori, su preferenze ed esigenze del mercato. Stiamo lavorando per migliorare la presenza della nostra regione nelle principali iniziative fieristiche, con l’obiettivo di fornire un servizio di qualità agli operatori della Basilicata”.