Veratour: nuova partnership con Europ Assistance

16/01/2020 12:58

Europ Assistance Italia, la caring company del Gruppo Generali, ha siglato un accordo con Veratour. Disponibili dal 16 dicembre 2019 i tre nuovi pacchetti che permetteranno ai clienti del

tour operator di godersi in serenità le proprie vacanze: Vera Assistance, Vera Top e Vera Group. Vera Assistance è la polizza prevista da Veratour per tutti i suoi viaggiatori che comprende assistenza sanitaria h24 in tutto il mondo, massimali per spese mediche in viaggio fino a 250mila euro, assicurazione bagaglio e garanzia di annullamento del viaggio per qualsiasi imprevisto documentabile. Il pacchetto Vera Group è l’assicurazione dedicata ai viaggi di gruppo. Prevede assistenza sanitaria h24 in tutto il mondo, rimborso spese mediche in viaggio e copertura

bagaglio. Vera Top permette di integrare la copertura base con la garanzia di annullamento viaggio per qualsiasi imprevisto anche non documentabile, e un massimale per le spese mediche fino a 500mila euro. Comprende anche la copertura Rischio Zero che protegge il cliente in caso di richieste di modifica dei servizi previsti nel pacchetto turistico.

I clienti Veratour potranno beneficiare di Quick Assistance, nuovo accesso digitale che consente di usufruire velocemente dei servizi di assistenza erogati da Europ Assistance tramite un dispositivo mobile. Quick Assistance è stato studiato per venire incontro a tutte le necessità del cliente, che potrà scegliere di comunicare direttamente con la centrale operativa tramite messaggi Whatsapp o tramite chiamata internet grazie alla tecnologia Voip. Tutti i nuovi pacchetti sono stati realizzati grazie alla partnership tra Europ Assistance e Veratour, con la collaborazione della Ernesto Solari Assicurazioni, società di brokeraggio assicurativo, da più di vent’anni specializzata nel settore Turismo.

“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo accordo con Veratour, che ha scelto di affidarsi a Europ Assistance per assicurare i suoi clienti” - spiega Fabio Carsenzuola, ceo di Europ Assistance Italia. “Puntiamo a garantire il massimo dell'assistenza e della cura per chi viaggia con Veratour e questa partnership rappresenta al meglio i nostri valori”, conclude Stefano Pompili, direttore generale Veratour.